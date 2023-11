James Allison: "Naturalmente siamo rimasti sorpresi".

Il team Mercedes ha ottenuto quattro punti nel GP di San Paolo, grazie a Lewis Hamilton, che ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Il suo compagno di squadra ha dovuto parcheggiare la sua Mercedes prima della bandiera a scacchi perché la temperatura dell'olio nella sua unità motrice era preoccupantemente alta.

Il boss della scuderia Toto Wolff ha sospirato: "La macchina ha guidato come se fosse su tre ruote". E ha dichiarato deluso: "Questa macchina non merita di vincere". James Allison è stato interrogato sulla delusione in Brasile nel podcast di "F1 Nation". Il direttore tecnico del team ha spiegato: "Ovviamente siamo rimasti sorpresi. Ho appena inviato un'e-mail alla fabbrica e ho detto loro che mi sento completamente offeso. Sarebbe stato troppo pretendere di ripetere la vittoria dell'anno scorso, le stelle avrebbero dovuto essere a nostro favore".

"Ma avevo la sensazione che avremmo potuto ottenere un podio. Si può dire che abbiamo fallito per la nostra stessa arroganza. Ma non avrei mai potuto immaginare che avremmo avuto un weekend così difficile come quello appena trascorso", ha ammesso l'ingegnere. "Ma in un certo senso è anche confortante, perché significa che abbiamo semplicemente sbagliato qualcosa".

"Ora cercheremo di capire cosa è stato e speriamo di risolverlo", ha aggiunto Allison, che ha descritto i problemi principali di Hamilton e Russell: "È stato il surriscaldamento delle gomme posteriori e il degrado che abbiamo riscontrato. I piloti hanno anche riscontrato un forte sottosterzo".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12