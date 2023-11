James Allison: "Claro que ficámos surpreendidos"

James Allison admite que a má forma da Mercedes no Brasil apanhou a equipa de surpresa. O diretor técnico da equipa de trabalho também explica os problemas com que Lewis Hamilton e George Russell se debateram.

A equipa Mercedes marcou quatro pontos no GP de São Paulo, graças a Lewis Hamilton, que cruzou a linha de chegada em oitavo lugar. O seu companheiro de equipa teve de estacionar o Mercedes antes da bandeira axadrezada porque a temperatura do óleo na sua unidade motriz estava preocupantemente alta.

O chefe de equipa Toto Wolff suspirou: "O carro conduziu como se estivesse sobre três rodas". E declarou desapontado: "Este carro não merece ganhar". James Allison foi questionado sobre a deceção no Brasil no podcast "F1 Nation". E o diretor técnico da equipa de fábrica explicou: "Claro que ficámos surpreendidos. Acabei de enviar um e-mail à fábrica e disse-lhes que me sinto completamente ofendido. Teria sido demasiado esperar uma repetição da vitória do ano passado, as estrelas teriam de estar a nosso favor".

"Mas eu tinha a sensação de que podíamos conseguir um lugar no pódio. Pode dizer-se que falhámos devido à nossa própria arrogância. Mas nunca poderia imaginar que teríamos um fim de semana tão difícil como o que acabámos de ter", admitiu o engenheiro. "Mas, de certa forma, isso também é reconfortante, porque significa que simplesmente fizemos algo errado".

"Vamos agora ver o que foi e esperamos resolver o problema", acrescentou Allison, que descreveu os principais problemas de Hamilton e Russell da seguinte forma: "Foi o sobreaquecimento dos pneus traseiros e a degradação que registámos. Os pilotos também tiveram muita subviragem".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12