Oscar Piastri: "Non ce lo aspettavamo".

Il team McLaren ha avuto un inizio debole per la stagione in corso, ma è stato in grado di ottenere guadagni tali da superare il team Aston Martin. Questo ha sorpreso il team di Woking, come ha ammesso il debuttante Oscar Piastri.

L'inizio della stagione non avrebbe potuto essere più diverso per McLaren e Aston Martin. Mentre la squadra di Woking ha raccolto solo 17 punti nelle prime otto gare, il team Aston Martin ha potuto festeggiare 154 punti e sei podi per il nuovo arrivato Fernando Alonso.

Nel weekend di gara al Red Bull Ring, le vetture verdi hanno avuto più successo delle vetture papaya della concorrenza. In seguito, tuttavia, la McLaren è riuscita a ottenere guadagni significativi. Solo nella prova di forza a Zandvoort, Alonso e Lance Stroll hanno ottenuto più punti di Lando Norris e Oscar Piastri.

Il duo britannico-australiano è riuscito persino a fare di più che recuperare il deficit di inizio stagione. Dopo il round di Austin, la McLaren ha conquistato anche il quarto posto. Posizione di WP da parte dell'Aston Martin. Il team non se lo aspettava, come ammette Piastri.

Il rookie ha spiegato in risposta alla domanda: "Non ce lo aspettavamo prima della gara in Austria. Non credo che l'obiettivo fosse quello di batterli. Abbiamo semplicemente cercato di migliorare senza avere in mente risultati specifici. Ma l'ulteriore sviluppo è stato sufficiente per superarli".

"Naturalmente ora vogliamo rimanere in testa, ma come tutti gli altri team, stiamo già guardando al prossimo anno. Naturalmente speriamo di ottenere risultati importanti. Ma all'inizio dell'anno, ovviamente, non ci aspettavamo che la seconda metà della stagione fosse così buona come lo è stata", ha aggiunto il 22enne.

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12