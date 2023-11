Oscar Piastri: "Não estávamos à espera disto"

O início da época não podia ter sido mais diferente para a McLaren e a Aston Martin. Enquanto a equipa de Woking apenas somou 17 pontos nas primeiras oito corridas, a equipa Aston Martin pôde celebrar 154 pontos e seis pódios para o recém-chegado Fernando Alonso.

No fim de semana de corrida no Red Bull Ring, os pilotos verdes também foram mais bem sucedidos do que os carros papaia da competição. No entanto, posteriormente, a McLaren conseguiu obter ganhos significativos. Só no confronto em Zandvoort é que Alonso e Lance Stroll marcaram mais pontos do que Lando Norris e Oscar Piastri.

A dupla britânico-australiana conseguiu mesmo fazer mais do que compensar o défice do início da época. Após a ronda do campeonato em Austin, a McLaren também ficou em quarto lugar. Posição WP da Aston Martin. A equipa não esperava isto, como admite Piastri.

O novato explicou em resposta à pergunta: "Não esperávamos isso antes da corrida na Áustria. Acho que o objetivo nunca foi superá-los. Simplesmente tentámos melhorar sem ter em mente resultados específicos. Mas a evolução foi suficiente para os ultrapassar".

"É claro que queremos continuar na frente agora, mas, tal como todas as outras equipas, já estamos a pensar no próximo ano. É claro que esperamos obter bons resultados. Mas no início do ano, obviamente não esperávamos que a segunda metade da temporada fosse tão boa como tem sido", acrescentou o piloto de 22 anos.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12