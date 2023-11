Max Verstappen: "Por supuesto que me gustaría opinar"

Es bien sabido que el campeón Max Verstappen no está a favor de todas las decisiones que toman los gobernantes de la Fórmula 1. La estrella de Red Bull Racing admite: "Me encantaría ser el dueño de la Fórmula 1, pero no es realista".

Aunque Max Verstappen está acumulando una victoria tras otra y ya ha celebrado tres títulos de campeón del mundo consecutivos, la estrella de Red Bull Racing no escatima en críticas cuando se trata de ciertos aspectos de la Fórmula 1. Por ejemplo, el holandés se ha quejado repetidamente de que la actual generación de coches es demasiado pesada, y al actual campeón tampoco le gustan las dimensiones de los neumáticos.

El 52 veces ganador de un GP también ha criticado en varias ocasiones las decisiones relativas al nuevo formato al sprint, por lo que no es una gran sorpresa que le gustaría tener más voz en la configuración de las condiciones marco para las estrellas de los GP. "Por supuesto que me gustaría tener algo que decir. Me gustaría ser el dueño de la Fórmula 1 si pudiera, pero no es realista".

El piloto de 26 años se refiere a la Asociación de Pilotos de GP (GPDA), que representa el punto de vista de los pilotos en las decisiones importantes relativas a este deporte. "Expresamos nuestras preocupaciones y también decimos lo que se está haciendo bien, y mantenemos abierto el diálogo. Hacemos todo lo posible para que los responsables de la Fórmula 1 nos escuchen, y nosotros también les escuchamos a ellos. Intentamos comunicarnos y veremos qué nos depara el futuro".

Su compañero Sergio Pérez también cree que la aportación de la GPDA es importante: "Sería genial que la GPDA tuviera más que decir, porque no sólo refleja la opinión de un piloto. Representa a la mayoría de todos los que vivimos y respiramos este deporte, y estaría bien que la opinión de la GPDA se tuviera más en cuenta en un futuro próximo."

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12