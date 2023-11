Max Verstappen : "Bien sûr que j'aimerais avoir mon mot à dire".

Bien que Max Verstappen enchaîne actuellement les victoires et qu'il ait déjà pu fêter trois titres de champion du monde consécutifs, la star de Red Bull Racing ne se prive pas de critiquer certains aspects de la Formule 1. Ainsi, le Néerlandais s'est déjà plaint à plusieurs reprises que la génération actuelle de voitures était trop lourde, et les dimensions des pneus ne plaisent pas non plus à l'actuel champion.

L'homme aux 52 victoires en GP a également critiqué à plusieurs reprises les décisions concernant le nouveau format de sprint. Il n'est donc pas très surprenant qu'il aimerait avoir davantage son mot à dire dans l'élaboration des conditions cadres pour les stars des GP. "Bien sûr, j'aimerais avoir mon mot à dire. J'aimerais être le propriétaire de la Formule 1 si je le pouvais, mais ce n'est pas réaliste".

Le jeune homme de 26 ans fait référence à l'association des pilotes de GP, la GPDA, qui représente le point de vue des pilotes lors de décisions importantes concernant le sport. "Nous exprimons nos préoccupations et disons aussi ce qui est bien fait, et nous maintenons le dialogue ouvert. Nous faisons de notre mieux pour que les décideurs de la Formule 1 nous écoutent, et nous les écoutons aussi. Nous essayons de communiquer et nous verrons ce que l'avenir nous réserve".

Son coéquipier Sergio Pérez estime lui aussi que l'apport de la GPDA est important : "Ce serait formidable si la GPDA avait un peu plus à dire, car elle ne reflète pas seulement l'opinion d'un seul pilote. Elle représente la majorité d'entre nous tous qui vivons ce sport, et ce serait bien que l'avis de la GPDA soit davantage pris en compte dans un avenir proche".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12