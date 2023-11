Max Verstappen: "Naturalmente vorrei avere voce in capitolo".

È noto che il campione Max Verstappen non è favorevole a tutte le decisioni prese dai governanti della Formula 1. Il campione della Red Bull Racing ammette: "Mi piacerebbe essere il proprietario della Formula 1, ma non è realistico". La stella della Red Bull Racing ammette: "Mi piacerebbe essere il proprietario della Formula 1, ma non è realistico".

Sebbene Max Verstappen stia collezionando una vittoria dopo l'altra e abbia già festeggiato tre titoli mondiali di fila, la stella della Red Bull Racing non risparmia le sue critiche quando si tratta di alcuni aspetti della Formula 1. Ad esempio, l'olandese si è più volte lamentato del fatto che l'attuale generazione di auto sia troppo pesante, e anche le dimensioni degli pneumatici non gli piacciono. Ad esempio, l'olandese si è più volte lamentato del fatto che l'attuale generazione di auto è troppo pesante e il campione in carica non ama nemmeno le dimensioni degli pneumatici.

Il 52 volte vincitore di un GP ha anche criticato in diverse occasioni le decisioni relative al nuovo formato sprint, quindi non sorprende che vorrebbe avere più voce in capitolo nel definire le condizioni quadro per i protagonisti dei GP. "Naturalmente vorrei avere voce in capitolo. Se potessi, vorrei essere il proprietario della Formula 1, ma non è realistico".

Il 26enne si riferisce alla GP Drivers' Association (GPDA), che rappresenta il punto di vista dei piloti sulle decisioni importanti riguardanti lo sport. "Diamo voce alle nostre preoccupazioni e diciamo anche cosa viene fatto bene, e manteniamo il dialogo aperto. Facciamo del nostro meglio per farci ascoltare da chi prende le decisioni in Formula 1, e anche noi ascoltiamo loro. Stiamo cercando di comunicare e vedremo cosa ci riserverà il futuro".

Anche il suo compagno di squadra Sergio Pérez ritiene che il contributo della GPDA sia importante: "Sarebbe bello se la GPDA avesse più voce in capitolo, perché non riflette solo l'opinione di un pilota. Rappresenta la maggioranza di tutti noi che viviamo e respiriamo questo sport, e sarebbe bello se l'opinione della GPDA fosse presa maggiormente in considerazione nel prossimo futuro".

