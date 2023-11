Max Verstappen: "Claro que gostaria de ter uma palavra a dizer"

É sabido que o campeão Max Verstappen não é a favor de todas as decisões tomadas pelos dirigentes da Fórmula 1. O astro da Red Bull Racing admite: "Eu adoraria ser o dono da Fórmula 1, mas isso não é realista".

por Otto Zuber - Automatic translation from German

Apesar de Max Verstappen estar a acumular vitórias atrás de vitórias e de já ter festejado três títulos de campeão do mundo consecutivos, a estrela da Red Bull Racing não poupa nas suas críticas quando se trata de certos aspectos da Fórmula 1. Por exemplo, o holandês já se queixou várias vezes de que a atual geração de carros é demasiado pesada, e o atual campeão também não gosta das dimensões dos pneus.

O 52 vezes vencedor de GPs também criticou as decisões relativas ao novo formato de sprint em várias ocasiões, por isso não é grande surpresa que ele gostaria de ter mais voz ativa na definição das condições de enquadramento para as estrelas do GP. "Claro que gostaria de ter uma palavra a dizer. Gostaria de ser o dono da Fórmula 1 se pudesse, mas isso não é realista".

O jovem de 26 anos refere-se à Associação de Pilotos de GP (GPDA), que representa o ponto de vista dos pilotos sobre as decisões importantes relativas ao desporto. "Expressamos as nossas preocupações e também dizemos o que está a ser feito bem, e mantemos o diálogo aberto. Fazemos o nosso melhor para que os decisores da Fórmula 1 nos ouçam e nós também os ouvimos. Estamos a tentar comunicar e veremos o que o futuro nos reserva".

O seu companheiro de equipa Sergio Pérez também acredita que o contributo da GPDA é importante: "Seria ótimo se a GPDA tivesse mais a dizer, porque não reflecte apenas a opinião de um piloto. Representa a maioria de todos nós que vivemos e respiramos este desporto, e seria bom se a opinião da GPDA fosse mais tida em conta num futuro próximo."

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12