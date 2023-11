Fernando Alonso: Palabras amables para el equipo Alpine

Tras su marcha de Alpine, Fernando Alonso no dejó lugar a dudas sobre los motivos por los que consideraba que una nueva colaboración había fracasado. El bicampeón, que inició un nuevo capítulo con el equipo Aston Martin, hasta ahora mucho más exitoso que sus dos años en Alpine, explicó en "Canal+": "En realidad no tenía elección, porque Alpine nunca me hizo una oferta".

El español, de 42 años, también criticó duramente al ya destituido jefe del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, y explicó: "Cuando das lo mejor de ti mismo cada fin de semana, y yo también hice mucho por Renault, entonces te tomas un poco a pecho cuando alguien cuestiona tu rendimiento o tu edad."

Sin embargo, en una entrevista concedida a la revista "GQ", también tiene palabras amables para la escudería de Enstone, con la que ganó dos títulos mundiales en 2005 y 2006, entonces todavía bajo el nombre de equipo Renault. "Tengo mucho respeto por Alpine", dijo Alonso. "Es el equipo que me hizo posible los dos títulos mundiales, así que siempre lo llevaré en el corazón. Y nunca le desearía nada malo a este equipo".

Y el 32 veces ganador de un GP admitió: "Por supuesto, siempre miras los tiempos y las posiciones de los pilotos de tu anterior equipo, y si acaban detrás de ti, siempre es un alivio porque es señal de que has tomado la decisión correcta. Para mí, sería ideal que Aston Martin terminara primero y Alpine segundo".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12