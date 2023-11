Fernando Alonso : des mots gentils pour l'équipe Alpine

Après son départ d'Alpine, Fernando Alonso n'a laissé planer aucun doute sur les raisons qui, selon lui, ont fait échouer la poursuite de la collaboration. Le double champion, qui a entamé un nouveau chapitre avec l'équipe Aston Martin, jusqu'ici nettement plus réussi que ses deux années chez Alpine, a expliqué sur "Canal+" : "Je n'avais en fait pas le choix, car Alpine n'a jamais fait d'offre".

L'Espagnol de 42 ans a également vivement critiqué le directeur de l'équipe Alpine, Otmar Szafnauer, qui a entre-temps été licencié, déclarant : "Quand tu fais de ton mieux chaque week-end, et j'ai aussi fait beaucoup pour Renault moi-même, tu le prends un peu personnellement quand quelqu'un remet en question tes performances ou ton âge".

Dans une interview accordée au magazine "GQ", il a toutefois des mots gentils pour l'équipe d'Enstone, avec laquelle il a remporté deux titres de champion du monde en 2005 et 2006 - à l'époque sous le nom d'équipe Renault. "J'ai beaucoup de respect pour Alpine", affirme Alonso. "C'est l'équipe qui m'a permis de remporter les deux titres mondiaux, donc je la garderai toujours dans mon cœur. Et je ne souhaiterais jamais de mal à cette équipe".

Et l'homme aux 32 victoires en GP d'avouer : "Bien sûr, tu regardes toujours les temps au tour et les positions des pilotes de ton ancienne équipe, et quand ils finissent derrière toi, c'est toujours un soulagement parce que c'est le signe que tu as pris la bonne décision. Pour moi, l'idéal serait qu'Aston Martin prenne la première place et Alpine la deuxième".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12