Fernando Alonso: parole gentili per il team Alpine

Dopo la sua partenza da Alpine, Fernando Alonso non ha lasciato dubbi sul motivo per cui ha ritenuto che un'ulteriore collaborazione fosse fallita. Il due volte campione, che ha iniziato un nuovo capitolo con il team Aston Martin, che finora ha avuto molto più successo dei suoi due anni in Alpine, ha spiegato a "Canal+": "Non avevo davvero scelta, perché Alpine non ha mai fatto un'offerta".

Il 42enne spagnolo ha anche criticato aspramente il boss della squadra Alpine Otmar Szafnauer, ora licenziato, e ha spiegato: "Quando dai il meglio di te ogni fine settimana, e io stesso ho fatto molto per la Renault, allora la prendi un po' sul personale quando qualcuno mette in dubbio le tue prestazioni o la tua età".

In un'intervista rilasciata alla rivista "GQ", tuttavia, ha avuto parole gentili anche per la squadra di Enstone, con la quale ha vinto due titoli mondiali nel 2005 e nel 2006 - allora ancora sotto il nome di Renault. "Ho molto rispetto per Alpine", ha detto Alonso. "È la squadra che mi ha reso possibili i due titoli mondiali, quindi la porterò sempre nel mio cuore. E non augurerei mai nulla di male a questa squadra".

E il 32 volte vincitore di un GP ha ammesso: "Ovviamente si guardano sempre i tempi sul giro e le posizioni dei piloti della squadra precedente, e se finiscono dietro di te è sempre un sollievo perché è segno che hai preso la decisione giusta. Per me sarebbe ideale se Aston Martin arrivasse prima e Alpine seconda".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12