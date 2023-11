Fernando Alonso: Palavras amáveis para a equipa Alpine

Depois de Fernando Alonso ter deixado a equipa Alpine, o piloto da Aston Martin foi duro com o seu antigo empregador. Agora, as palavras do bicampeão mundial são amáveis.

Após a sua saída da Alpine, Fernando Alonso não deixou dúvidas sobre os motivos que o levaram a considerar que a colaboração tinha falhado. O bicampeão, que começou um novo capítulo com a equipe Aston Martin, que até agora tem sido muito mais bem-sucedida do que seus dois anos na Alpine, explicou no "Canal+": "Eu realmente não tive escolha, porque a Alpine nunca fez uma oferta".

O espanhol de 42 anos também criticou duramente o agora demitido chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer, e explicou: "Quando damos o nosso melhor todos os fins-de-semana, e eu também dei muito pela Renault, levamos um pouco a peito quando alguém questiona o nosso desempenho ou a nossa idade".

No entanto, numa entrevista à revista "GQ", também tem palavras amáveis para a equipa de Enstone, com a qual conquistou dois títulos de campeão do mundo em 2005 e 2006 - na altura ainda sob o nome de equipa Renault. "Tenho muito respeito pela Alpine", disse Alonso. "Esta é a equipa que me possibilitou os dois títulos de campeão do mundo, por isso vou tê-la sempre no meu coração. E nunca desejaria nada de mal a esta equipa."

E o 32 vezes vencedor de GPs admitiu: "É claro que olhamos sempre para os tempos por volta e para as posições dos pilotos da nossa equipa anterior e, se eles terminam atrás de nós, é sempre um alívio porque é um sinal de que tomámos a decisão certa. Para mim, seria ideal se a Aston Martin terminasse em primeiro e a Alpine em segundo."

