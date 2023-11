Mercedes : l'erreur du Brésil comprise

L'équipe Mercedes a certes réussi à décrocher un total de onze points au championnat du monde lors du sprint et du GP au Brésil, mais le moral était au plus bas après la course de dimanche. En effet, Lewis Hamilton et George Russell ont lutté contre des températures de pneus élevées et un fort sous-virage. Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a parlé clairement et a résumé la situation devant la caméra : "Cette voiture ne mérite pas de gagner".

Dans les jours qui ont suivi la course, l'équipe qui dominait encore avant la grande révolution réglementaire et qui avait remporté huit titres constructeurs consécutifs s'est efforcée de trouver une explication à la mauvaise performance sur l'Autódromo José Carlos Pace. L'analyse des erreurs n'est pas restée sans résultat, comme le confirme Wolff.

"Le Brésil a probablement été notre week-end le plus difficile de la saison. Après des performances prometteuses aux États-Unis et au Mexique, nous n'avons pas montré notre meilleure performance au Brésil. Nous avons travaillé dur pour identifier les erreurs que nous avons commises lors des réglages et nous y sommes parvenus", rapporte le Viennois.

"Nous comprenons nos erreurs et pouvons expliquer notre baisse de performance par rapport au peloton. C'est important, car nous voulons nous assurer la deuxième place au championnat du monde des constructeurs", ajoute le pilote de 51 ans.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12