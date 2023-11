Mercedes: errore dal Brasile compreso

Sebbene il team Mercedes abbia ottenuto un totale di undici punti nella Sprint e nel GP del Brasile, l'umore era sottotono dopo la gara di domenica. Lewis Hamilton e George Russell hanno lottato contro le alte temperature degli pneumatici e il forte sottosterzo. Il boss del team Mercedes, Toto Wolff, ha parlato chiaro e ha riassunto davanti alle telecamere: "Questa macchina non merita di vincere".

Nei giorni successivi alla gara, il team, che aveva dominato prima della grande rivoluzione delle regole e vinto otto titoli costruttori di fila, ha cercato di trovare una spiegazione per le scarse prestazioni all'Autódromo José Carlos Pace. L'analisi degli errori non è stata priva di risultati, come conferma Wolff.

"Il Brasile è stato probabilmente il nostro weekend più difficile di questa stagione. Dopo le promettenti prestazioni negli Stati Uniti e in Messico, in Brasile non abbiamo dato il meglio di noi. Abbiamo lavorato duramente per identificare gli errori commessi nella messa a punto e ci siamo riusciti", riferisce il viennese.

"Abbiamo capito i nostri errori e possiamo spiegare il nostro calo di prestazioni rispetto al campo. Questo è importante perché vogliamo assicurarci il secondo posto nel Campionato del Mondo Costruttori", ha aggiunto il 51enne.

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12