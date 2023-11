Mercedes: Erro do Brasil entendido

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, falou claramente após o GP do Brasil. Após a desilusão em São Paulo, a equipa de trabalho começou a analisar os seus erros. Com sucesso, como explica o vienense.

Apesar de a equipa Mercedes ter marcado um total de onze pontos no Sprint e no GP do Brasil, o estado de espírito era péssimo após a corrida de domingo. Lewis Hamilton e George Russell debateram-se com temperaturas elevadas dos pneus e uma forte subviragem. O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, falou sem rodeios e resumiu para as câmaras: "Este carro não merece ganhar".

Nos dias que se seguiram à corrida, a equipa, que dominou antes da grande revolução das regras e ganhou oito títulos de construtores consecutivos, tentou encontrar uma explicação para o mau desempenho no Autódromo José Carlos Pace. A análise dos erros não ficou sem resultados, como confirma Wolff.

"O Brasil foi provavelmente o nosso fim de semana mais difícil desta temporada. Depois de desempenhos promissores nos EUA e no México, não mostrámos o nosso melhor desempenho no Brasil. Trabalhamos muito para identificar os erros que cometemos na configuração e conseguimos", relata o vienense.

"Entendemos os nossos erros e podemos explicar a nossa queda de desempenho em comparação com o campo. Isto é importante porque queremos garantir o segundo lugar no Campeonato do Mundo de Construtores", acrescentou o piloto de 51 anos.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12