Pierre Gasly : souvenirs du départ de Vettel

Lorsque Sebastian Vettel a décidé de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 l'année dernière, il était clair qu'il s'agissait du départ d'un très grand du sport. Car avec l'Allemand, ce n'est pas seulement un pilote qui a pu fêter de nombreux succès sur la piste qui a fait ses adieux. Le quadruple champion du monde était également l'une des figures les plus appréciées du paddock.

Vettel jouissait également d'une excellente réputation auprès de ses collègues pilotes. Cela s'est notamment manifesté lors du dîner d'adieu auquel ont assisté les 19 adversaires du pilote de Heppenheim. Pierre Gasly s'en souvient lors de son intervention dans le podcast "Beyond the Grid" : "C'était un dîner grandiose". Et il affirme : "Je m'en souviendrai toujours".

"C'était la première fois en cinq ans que nous étions tous réunis. C'est probablement l'une des rares occasions où l'on peut connaître les gens et les pilotes sous leur aspect privé. On a toujours une relation un peu plus privilégiée avec certains pilotes, mais ce soir-là, c'était presque comme si chacun avait laissé tomber son masque dès que la porte s'était refermée, et que l'on voyait les vraies personnes", s'enthousiasme le Français.

"Que ce soit Lewis, Sebastian ou Daniel, tout le monde a raconté toutes sortes d'histoires que je ne vais pas reproduire ici. C'était tout simplement hilarant et c'était génial de voir ça. Nous sommes tous des pilotes de course qui veulent se battre les uns les autres sur la piste. Et il y a bien sûr aussi des escarmouches, où l'on dépasse parfois les bornes. Mais en fin de compte, nous sommes tous des gens normaux, mais qui mènent une vie assez extraordinaire", ajoute le pilote alpin.

