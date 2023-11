Pierre Gasly: i ricordi dell'addio a Vettel

Quando Sebastian Vettel ha deciso di porre fine alla sua carriera in Formula 1 lo scorso anno, è stato subito chiaro che si trattava della partenza di uno dei grandi dello sport. Il tedesco non si limitava a dire addio a un pilota che aveva celebrato molti successi in pista. Il quattro volte campione del mondo era anche una delle figure più popolari nel paddock.

Vettel godeva anche di un'ottima reputazione tra i suoi colleghi piloti. Ciò è stato evidente anche durante la cena di addio, alla quale hanno partecipato tutti e 19 i rivali del pilota di Heppenheim. Pierre Gasly ricorda durante la sua partecipazione al podcast "Beyond the Grid": "È stata una cena fantastica". E afferma: "La ricorderò sempre".

"È stata la prima volta in cinque anni che ci siamo ritrovati tutti insieme. Probabilmente è una delle poche occasioni in cui si conoscono le persone e i piloti dal loro lato privato. Con alcuni piloti si ha sempre un rapporto un po' migliore, ma quella sera è stato come se tutti avessero gettato la maschera non appena la porta è stata chiusa e si sono viste le persone vere", spiega entusiasta il francese.

"Che si trattasse di Lewis, Sebastian o Daniel, tutti hanno raccontato un sacco di storie che non ripeterò qui. È stato semplicemente esilarante ed è stato bello da vedere. Siamo tutti piloti che vogliono battersi in pista. E naturalmente ci sono delle battute, in cui di tanto in tanto si supera il limite. Ma alla fine della giornata, siamo tutte persone normali che conducono una vita piuttosto straordinaria", aggiunge il pilota alpino.

