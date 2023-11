Pierre Gasly: Memórias da despedida de Vettel

Quando Sebastian Vettel decidiu terminar a sua carreira na Fórmula 1 no ano passado, ficou imediatamente claro que se tratava da partida de um dos grandes nomes do desporto. O alemão não estava apenas a dizer adeus a um piloto que tinha celebrado muitos sucessos na pista. O tetracampeão mundial era também uma das figuras mais populares no paddock.

Vettel também gozava de uma excelente reputação entre os seus colegas pilotos de competição. Este facto ficou bem patente no jantar de despedida, que contou com a presença de todos os 19 rivais do piloto de Heppenheim. Pierre Gasly recorda, durante a sua participação no podcast "Beyond the Grid": "Foi um jantar fantástico". E afirma: "Lembrar-me-ei sempre dele".

"Foi a primeira vez em cinco anos que nos juntámos todos. É provavelmente uma das poucas ocasiões em que conhecemos as pessoas e os pilotos pelo seu lado privado. Temos sempre uma relação um pouco melhor com certos pilotos, mas naquela noite foi quase como se todos tivessem deixado cair as máscaras assim que a porta foi fechada e pudéssemos ver as pessoas reais", entusiasma-se o francês.

"Quer fosse o Lewis, o Sebastian ou o Daniel - todos contaram todo o tipo de histórias que não vou repetir aqui. Foi hilariante e foi ótimo de ver. Somos todos pilotos de corridas que se querem bater uns aos outros na pista. E, claro, há algumas brincadeiras, em que, de vez em quando, se ultrapassa a marca. Mas, no final do dia, somos todos pessoas normais que levam vidas extraordinárias", acrescenta o piloto da Alpine.

