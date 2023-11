Nuevo territorio Las Vegas: Cómo se preparan las estrellas del GP

En menos de una semana, las estrellas de la Fórmula 1 pisarán por primera vez el circuito urbano de Las Vegas. El ex piloto de GP Jolyon Palmer explica cómo se preparan los pilotos para la nueva pista.

Faltan pocos días para el fin de semana de carreras en Las Vegas y la expectación en el paddock de la Fórmula 1 es palpable desde hace meses. A los pilotos les espera un reto muy especial, ya que sólo conocen la pista por el simulador y sus equipos tampoco tienen datos a los que recurrir para preparar el penúltimo enfrentamiento de la temporada.

Explorar territorio desconocido siempre es divertido, explica alguien que debería saberlo: El propio Jolyon Palmer perteneció en su día al ilustre círculo de las estrellas de GP y ahora trabaja como comentarista de Fórmula 1. En su columna de "Formula1.com", escribe: "Los equipos trabajan en sus ideas para la puesta a punto y sus simulaciones en una fase muy temprana. Esto puede repercutir en el desarrollo meses antes del fin de semana de la carrera, mientras que los pilotos esperarán un poco más para ver de cerca la pista debido a sus apretadas agendas".

La expectación de las estrellas del GP no se hace esperar. "Pero como piloto, estás tan centrado en el próximo fin de semana que Las Vegas, como penúltima prueba del año, no merece más que un vistazo superficial y algunas conversaciones tempranas, al menos hasta las vacaciones de verano", asegura el británico.

Palmer recuerda sus días activos como piloto cuando se añadió al calendario de la Fórmula 1 la carrera sobre asfalto de Bakú. "La carrera tuvo lugar a principios de la temporada, pero sólo cobró importancia cuando terminaron las primeras carreras", afirma. Y subraya: "Es importante explorar nuevos circuitos antes de que empiece el fin de semana de carreras, y la mejor manera de hacerlo es en el simulador". Para los novatos, muchas pistas son nuevas; para Oscar Piastri, por ejemplo, el circuito de Ciudad de México era territorio desconocido. Pero en estos casos, hay muchos datos que ayudan a la preparación. Por eso, como piloto, no tardas mucho en hacerte una idea".

Empezar de cero

En cambio, en circuitos completamente nuevos, como Bakú y ahora Las Vegas, hay que empezar de cero. "No hay imágenes del pasado y no se ha recopilado ninguna información sobre la pista. En el simulador, estás justo al principio", informa Palmer. Y advierte: "Lo ideal sería que estas sesiones de simulador tuvieran lugar la semana anterior a la carrera, pero dada la apretada agenda que tienen ahora los pilotos de GP, eso no siempre es posible".

El piloto de 32 años admite: "Siempre me ha parecido que los circuitos urbanos son más difíciles de aprender que las pistas de carreras permanentes. La visibilidad de los pilotos es menor en las curvas porque sólo se ven las barreras y las vallas a ambos lados desde el suelo, sobre todo de noche. Te concentras en la pista y todo a su alrededor está oscuro. A veces ni siquiera está claro por dónde va la siguiente curva cuando estás avanzando en flecha por una larga recta".

Por eso es tan importante trabajar en el simulador, subraya Palmer. "Yo siempre empezaría con una tanda larga para acostumbrarme a la pista. Después de eso, vuelves a salir después de cada parada y cada discusión que tienes con los ingenieros, y la pista se te va haciendo cada vez más familiar. Una vez que te acostumbras a la pista, puedes concentrarte más en el coche y experimentar con la elección de la trazada y la conducción sobre los bordillos".

Una vez en el circuito, la inspección de pista del jueves te ayuda a recabar más información importante. "Es una oportunidad para hablar con el equipo sobre el fin de semana que tenemos por delante y ver si hay algo nuevo o interesante esperándonos en la pista. Ves cómo son los bordillos por primera vez y averiguas si puedes pasar por encima de ellos. También ves cómo son los bordillos y puedes evaluar si pueden dañar el coche", dice el veterano del GP.

El estado de las escapatorias también juega un papel importante, añade Palmer. "Como piloto, intentas procesar toda la información que puedes para hacerte una idea inicial de la pista. Cuando llegas a la primera sesión de entrenamientos, ya conoces muy bien la pista. Por supuesto, las primeras vueltas siguen siendo un poco nuevas, porque sientes el agarre por primera vez. Pero después de la primera tanda, todo debería resultarte familiar".

"También es bueno conocer bien las curvas antes de salir a la pista", dice el 35 veces participante en un GP. "Aprendes rápidamente dónde tienes que girar, pero también es importante saber en qué curva estás para poder dar la respuesta adecuada enseguida. En un circuito nuevo, puedes incluso tener un croquis del trazado pegado en el cockpit durante las primeras sesiones, y tu ingeniero de carrera también tendrá uno delante para estar seguros de que estáis hablando de lo mismo".

"Es uno de los aspectos fundamentales, pero es sorprendente cuánto tiempo pierdes explicando en qué parte de la pista se produce un bache concreto o dónde sobrevira el coche si no tienes el croquis de la pista a mano o en la cabeza", añade Palmer. "En última instancia, familiarizarse con una pista nueva consiste más en trabajar bien con el ingeniero y adaptarse a los imprevistos que en saber simplemente hacia dónde hay que girar. Todo el mundo será capaz de hacer esto último, pero los que puedan entrar en detalles más rápido estarán un paso por delante al final del primer día", predice.

