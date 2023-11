Las Vegas, un nouveau territoire : Comment les stars du GP se préparent

Le week-end de course de Las Vegas aura lieu dans quelques jours et l'impatience est déjà palpable dans le paddock de la Formule 1 depuis des mois. Un défi tout particulier attend les pilotes, car ils ne connaissent le circuit que par le biais du simulateur et leurs équipes ne disposent pas non plus de données sur lesquelles s'appuyer pour se préparer à l'avant-dernière épreuve de force de la saison.

Explorer un nouveau territoire est toujours amusant, explique celui qui doit le savoir : Jolyon Palmer a lui-même fait partie du cercle illustre des stars des GP, il est désormais expert en Formule 1. Dans sa chronique sur "Formula1.com", il écrit : "Les équipes travaillent très tôt sur leurs idées de réglages et leurs simulations. Cela peut avoir un impact sur le développement plusieurs mois avant le week-end de course, tandis que les pilotes attendront un peu plus longtemps avant de jeter un coup d'œil plus attentif à la piste en raison de leur emploi du temps chargé".

Selon lui, l'anticipation des stars du GP s'installe rapidement. "Mais en tant que pilote, vous vous concentrez tellement sur le week-end à venir que Las Vegas, l'avant-dernier tour du championnat du monde de l'année, ne vaut pas plus qu'un coup d'œil rapide et quelques conversations précoces, au moins jusqu'à la pause estivale", est sûr le Britannique.

Palmer se souvient de sa période active en tant que pilote, lorsque la course sur route de Bakou a été ajoutée au calendrier de la Formule 1. "La course avait lieu plus tôt dans la saison, mais elle n'a attiré l'attention qu'après le passage des premières courses", raconte-t-il. Et il souligne : "Il est important de découvrir de nouveaux circuits avant le début du week-end de course, et le meilleur moyen d'y parvenir est le simulateur. Pour les rookies, de nombreux circuits sont nouveaux, pour Oscar Piastri par exemple, le circuit de Mexico était un terrain inconnu. Mais dans ce cas, il y a beaucoup de données qui aident à la préparation. C'est pourquoi il ne faut pas longtemps avant que tu ne te fasses une idée en tant que pilote".

Partir de zéro

En revanche, sur de toutes nouvelles pistes, comme Bakou à l'époque et Las Vegas aujourd'hui, il faut tout recommencer à zéro. "Il n'y a pas de film du passé et on n'a pas recueilli d'informations sur le circuit. Dans le simulateur, on part donc de zéro", rapporte Palmer. Et il avertit : "Idéalement, ces séances de simulateur devraient avoir lieu la semaine précédant la course, mais ce n'est pas toujours possible compte tenu du calendrier chargé que les pilotes de GP ont désormais".

Le pilote de 32 ans avoue : "J'ai toujours pensé que les circuits routiers étaient plus difficiles à apprendre que les circuits permanents. La visibilité des pilotes est moins bonne lorsqu'ils abordent les virages, car depuis le sol, on ne voit que les barrières et les clôtures de part et d'autre, surtout la nuit. On se concentre sur la piste et tout ce qui l'entoure est sombre. Parfois, on ne sait même pas dans quelle direction va le prochain virage quand on descend une longue ligne droite".

C'est pourquoi le travail au simulateur est si important, précise Palmer. "Je commencerais toujours par un long run pour m'habituer à la piste. Ensuite, tu sors après chaque arrêt et chaque discussion que tu as avec les ingénieurs et la piste te devient de plus en plus familière. Une fois que tu t'es habitué à la piste, tu peux te concentrer davantage sur la voiture et faire des expériences avec le choix des lignes et la conduite sur les bordures".

Une fois que l'on est sur le circuit, la reconnaissance de la piste du jeudi aide à recueillir d'autres informations importantes. "C'est l'occasion d'échanger avec l'équipe sur le week-end à venir et de voir si quelque chose de nouveau ou d'intéressant t'attend sur le circuit. Tu vois pour la première fois à quoi ressemblent les bordures et tu découvres si tu peux les franchir. Tu vois aussi à quoi ressemblent les bordures et tu peux estimer si elles peuvent endommager la voiture", raconte le vétéran des GP.

La nature des zones de dégagement joue également un rôle, ajoute Palmer. "En tant que pilote, tu essayes d'assimiler toutes les informations que tu peux obtenir pour avoir un premier sentiment sur le circuit. Jusqu'à la première séance d'entraînement, tu connais déjà très bien le tracé. Bien sûr, les premiers tours seront tout de même un peu nouveaux, car tu pourras alors sentir le grip pour la première fois. Mais après le premier run, tout devrait être comme d'habitude".

"Il est également bon de bien connaître les virages avant de prendre la piste", sait le pilote aux 35 GP. "Tu apprends rapidement où tu dois braquer, mais il est également important de savoir dans quel virage tu te trouves pour pouvoir donner immédiatement un feedback approprié. Sur un nouveau circuit, il peut même arriver que tu colles un croquis du circuit dans ton cockpit pour les premières sessions, et ton ingénieur de course en aura également un devant lui pour être sûr que tu parles de la même chose".

"C'est l'un des aspects fondamentaux, mais il est surprenant de voir combien de temps vous perdez à expliquer où se trouve telle bosse sur la piste ou où la voiture survire si vous n'avez pas le croquis de la piste sous la main ou dans la tête", ajoute Palmer. "En fin de compte, s'habituer à un nouveau circuit consiste plus à bien travailler avec l'ingénieur et à s'adapter à des événements inattendus qu'à simplement savoir dans quelle direction diriger la voiture. Tout le monde sera capable de faire cette dernière chose, mais ceux qui pourront entrer le plus rapidement dans les détails auront une longueur d'avance à la fin de la première journée", prédit-il.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12