Nuovo territorio Las Vegas: Come si preparano le star del GP

Tra meno di una settimana, le stelle della Formula 1 scenderanno per la prima volta sul circuito cittadino di Las Vegas. L'ex pilota di GP Jolyon Palmer spiega come i piloti si preparano per il nuovo tracciato.

Mancano pochi giorni al weekend di gara a Las Vegas e l'attesa nel paddock della Formula 1 è palpabile da mesi. I piloti si aspettano una sfida molto particolare, poiché conoscono la pista solo dal simulatore e i loro team non hanno dati su cui basarsi per prepararsi alla penultima prova della stagione.

Esplorare un territorio inesplorato è sempre divertente, spiega qualcuno che dovrebbe saperlo: Jolyon Palmer, che un tempo apparteneva all'illustre cerchia delle stelle del GP e che ora lavora come opinionista di Formula 1. Nella sua rubrica su "Formula1.com", scrive: "I team lavorano sulle loro idee di assetto e sulle loro simulazioni in una fase molto precoce. Questo può avere un impatto sullo sviluppo mesi prima del weekend di gara, mentre i piloti aspetteranno un po' di più per dare un'occhiata più da vicino alla pista a causa dei loro impegni".

L'attesa dei protagonisti del GP si fa sentire rapidamente. "Ma come pilota, si è talmente concentrati sul fine settimana imminente che Las Vegas, come penultimo appuntamento dell'anno, non vale più di un'occhiata superficiale e di qualche conversazione iniziale, almeno fino alla pausa estiva", è sicuro il britannico.

Palmer ricorda i suoi giorni di attività come pilota, quando la gara su strada di Baku è stata aggiunta al calendario della Formula 1. "La gara si svolgeva all'inizio dell'anno, quando la Formula 1 è stata aggiunta al calendario. "La gara si svolgeva all'inizio della stagione, ma è stata presa in considerazione solo dopo la fine delle prime gare", dice. E sottolinea: "È importante esplorare nuovi tracciati prima dell'inizio del weekend di gara, e il modo migliore per farlo è il simulatore. Per i debuttanti, molti circuiti sono nuovi; per Oscar Piastri, ad esempio, il circuito di Città del Messico era un territorio inesplorato. Ma in questi casi ci sono molti dati che aiutano la preparazione. Ecco perché non ci vuole molto tempo perché il pilota si faccia un'idea".

Partire da zero

Su piste completamente nuove come Baku e ora Las Vegas, invece, bisogna partire da zero. "Non ci sono filmati del passato e non si sono raccolte informazioni sulla pista. Nel simulatore si è proprio all'inizio", riferisce Palmer. E avverte: "L'ideale sarebbe che queste sessioni al simulatore si svolgessero nella settimana precedente la gara, ma dati gli impegni che i piloti di GP hanno oggi, non è sempre possibile".

Il 32enne ammette: "Ho sempre trovato che i circuiti stradali siano più difficili da imparare rispetto alle piste permanenti. La visibilità dei piloti è più scarsa in curva, perché da terra si vedono solo le barriere e le recinzioni su entrambi i lati, soprattutto di notte. Ci si concentra sulla pista e tutto ciò che la circonda è buio. A volte non è nemmeno chiaro quale sia la direzione della curva successiva quando si sta percorrendo un lungo rettilineo".

Ecco perché lavorare al simulatore è così importante, sottolinea Palmer. "Inizierei sempre con un lungo giro per abituarmi alla pista. Poi si esce di nuovo dopo ogni sosta e ogni discussione con gli ingegneri, e la pista diventa sempre più familiare. Una volta presa confidenza con la pista, ci si può concentrare maggiormente sulla macchina e sperimentare la scelta delle linee e la guida sui cordoli".

Una volta arrivati in pista, l'ispezione del giovedì aiuta a raccogliere altre informazioni importanti. "È un'occasione per parlare con il team del fine settimana che ci aspetta e per vedere se c'è qualcosa di nuovo o interessante che ci aspetta in pista. Si vede per la prima volta l'aspetto dei cordoli e si scopre se si è in grado di passarci sopra. Si vede anche l'aspetto dei cordoli e si può valutare se possono danneggiare l'auto", dice il veterano del GP.

Anche le condizioni delle aree di deflusso giocano un ruolo importante, aggiunge Palmer. "Come pilota, si cerca di elaborare tutte le informazioni possibili per farsi un'idea iniziale della pista. Quando si arriva alla prima sessione di prove, si conosce già molto bene la pista. Naturalmente, i primi giri saranno ancora un po' nuovi, perché si sente per la prima volta l'aderenza. Ma dopo il primo giro, tutto dovrebbe risultare familiare".

"È anche utile conoscere bene le curve prima di scendere in pista", dice il 35 volte partecipante al GP. "Si impara subito dove sterzare, ma è anche importante sapere in quale curva ci si trova per poter dare subito un feedback appropriato. Su una pista nuova, per le prime sessioni si può anche avere uno schizzo del tracciato attaccato nell'abitacolo, e anche il tecnico di gara ne avrà uno davanti a sé, in modo da essere sicuri di parlare della stessa cosa".

"Questo è uno degli aspetti fondamentali, ma è sorprendente quanto tempo si perda a spiegare in quale punto della pista si verifica un particolare dosso o dove la macchina sovrasterza se non si ha a portata di mano o in testa lo schizzo della pista", aggiunge Palmer. "In definitiva, per familiarizzare con un nuovo tracciato è più importante lavorare bene con l'ingegnere e adattarsi agli imprevisti che sapere semplicemente da che parte sterzare. Tutti saranno in grado di fare quest'ultima cosa, ma chi riuscirà a entrare nei dettagli più velocemente sarà un passo avanti alla fine della prima giornata", prevede.

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12