Novo território Las Vegas: Como é que as estrelas do GP se estão a preparar

Em menos de uma semana, as estrelas da Fórmula 1 vão entrar pela primeira vez no circuito de rua de Las Vegas. Jolyon Palmer, antigo piloto de GP, explica como os pilotos se preparam para a nova pista.

Faltam apenas alguns dias para o fim de semana de corrida em Las Vegas e a expetativa no paddock da Fórmula 1 é palpável há meses. Os pilotos podem esperar um desafio muito especial, uma vez que apenas conhecem a pista através do simulador e as suas equipas também não têm dados para se basearem na preparação do penúltimo confronto da época.

Explorar território desconhecido é sempre divertido, explica alguém que deveria saber: O próprio Jolyon Palmer já pertenceu ao ilustre círculo das estrelas do GP e trabalha atualmente como comentador de Fórmula 1. Na sua coluna no site "Formula1.com", escreve: "As equipas trabalham as suas ideias para o set-up e as suas simulações numa fase muito precoce. Isso pode ter um impacto no desenvolvimento meses antes do fim de semana de corrida, enquanto os pilotos esperam um pouco mais para ver a pista mais de perto devido aos seus horários ocupados."

A expetativa das estrelas do GP instala-se rapidamente. "Mas, como piloto, estamos tão concentrados no próximo fim de semana que Las Vegas, como penúltima ronda do ano, não vale mais do que um olhar superficial e algumas conversas iniciais, pelo menos até às férias de verão", garante o britânico.

Palmer lembra-se dos seus dias activos como piloto quando a corrida de estrada em Baku foi adicionada ao calendário da Fórmula 1. "A corrida teve lugar no início da época, mas só se tornou evidente depois de terminadas as primeiras corridas", diz ele. E sublinha: "É importante explorar novas pistas antes do início do fim de semana de corrida, e a melhor forma de o fazer é no simulador. Para os estreantes, muitas pistas são novas; para Oscar Piastri, por exemplo, o circuito da Cidade do México era um território desconhecido. Mas, nesses casos, há muitos dados para ajudar na preparação. É por isso que não é preciso muito tempo para que o piloto fique com uma ideia da pista".

Começar do zero

Em pistas completamente novas como Baku e agora Las Vegas, por outro lado, é preciso começar do zero. "Não há filmagens do passado e não recolhemos qualquer informação sobre a pista. No simulador, estamos mesmo no início", afirma Palmer. E avisa: "Idealmente, estas sessões de simulador têm lugar na semana anterior à corrida, mas dado o calendário preenchido que os pilotos de GP têm atualmente, isso nem sempre é possível."

O piloto de 32 anos admite: "Sempre achei que os circuitos de rua são mais difíceis de aprender do que as pistas de corrida permanentes. A visibilidade dos pilotos é mais fraca nas curvas porque só se consegue ver as barreiras e vedações de ambos os lados a partir do chão, especialmente à noite. Concentramo-nos na pista e tudo à volta está escuro. Por vezes, nem sequer é claro para que lado vai a próxima curva quando se está a percorrer uma longa reta".

É por isso que trabalhar no simulador é tão importante, sublinha Palmer. "Começo sempre com uma corrida longa para me habituar à pista. Depois disso, voltamos a sair após cada paragem e cada discussão que temos com os engenheiros, e a pista torna-se cada vez mais familiar para nós. Quando nos habituamos à pista, podemos concentrar-nos mais no carro e experimentar a escolha da linha e a condução sobre os lancis".

Uma vez na pista, a inspeção de pista na quinta-feira ajuda-o a recolher mais informações importantes. "É uma oportunidade para falar com a equipa sobre o fim de semana que se avizinha e ver se há algo de novo ou interessante à nossa espera na pista. Vemos o aspeto dos lancis pela primeira vez e descobrimos se conseguimos passar por cima deles. Também vemos como são os lancis e podemos avaliar se eles podem danificar o carro", diz o veterano do GP.

O estado das áreas de saída de pista também desempenha um papel importante, acrescenta Palmer. "Como piloto, tentamos processar toda a informação possível para ter uma ideia inicial da pista. Quando se chega à primeira sessão de treinos, já se conhece muito bem a pista. É claro que as primeiras voltas ainda são um pouco novas, porque sentimos a aderência pela primeira vez. Mas depois da primeira corrida, tudo deve parecer familiar".

"Também é bom conhecer bem as curvas antes de ir para a pista", diz o 35 vezes participante num GP. "Aprende-se rapidamente onde se deve guiar, mas também é importante saber em que curva se está para que se possa dar o feedback adequado de imediato. Numa pista nova, podemos até ter um esboço da pista colado no cockpit durante as primeiras sessões, e o engenheiro de corrida também terá um à sua frente, para termos a certeza de que estamos a falar da mesma coisa."

"Este é um dos aspectos fundamentais, mas é surpreendente o tempo que se perde a explicar em que ponto da pista ocorre uma determinada lomba ou onde é que o carro vira em excesso se não tivermos o desenho da pista à mão ou na cabeça", acrescenta Palmer. "Em última análise, familiarizar-se com uma nova pista tem mais a ver com trabalhar bem com o engenheiro e adaptar-se a acontecimentos inesperados do que simplesmente saber para que lado se deve guiar. Todos serão capazes de fazer o segundo, mas aqueles que conseguirem entrar em detalhes mais rapidamente estarão um passo à frente no final do primeiro dia", ele prevê.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12