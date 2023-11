Toto Wolff (Mercedes) : "Un grand défi".

La saison de Formule 1 touche à sa fin, mais avant que le dernier drapeau à damier ne tombe le 26 novembre à Abu Dhabi, le week-end de course de Las Vegas constitue un moment fort du programme. Les pilotes ne sont pas les seuls à se réjouir de cette épreuve de force dans la métropole américaine, le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, s'enthousiasme lui aussi : "Les yeux du monde du sport seront rivés sur la Formule 1 et nous nous réjouissons d'organiser un show spectaculaire".

Le Viennois en est sûr : "Ce sera quelque chose de très spécial que nous aurons le privilège de vivre". Le défi de se déployer sur un circuit encore inconnu est également spécial, il le sait, et révèle : "Nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvions avec les informations limitées dont nous disposons, et il y a quelques caractéristiques uniques sur lesquelles nous pouvons compter".

"L'horaire est décalé par rapport aux autres courses. Nous roulerons de nuit, les températures devraient alors être à un seul chiffre. De plus, la configuration du circuit est inhabituelle avec beaucoup de virages lents et de longues lignes droites. Ce sera un grand défi pour nous tous et nous sommes impatients de le relever", ajoute Wolff.

"En dehors de la piste, ce sera également un immense effort. Nous avons un programme d'invités impressionnant, notamment notre propre club Vegas de trois étages à côté du quatrième virage. L'intérêt des médias sera énorme et voir les voitures rouler sur le Strip de Las Vegas sera l'un des moments les plus excitants de la saison", raconte le pilote de 51 ans.

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12