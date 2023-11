Toto Wolff (Mercedes): "Una sfida importante".

Oltre ad analizzare gli errori commessi in Brasile, il team Mercedes si è preparato per il weekend del GP di Las Vegas. Il Team Principal Toto Wolff spiega cosa possono aspettarsi i partecipanti al campionato del mondo.

La stagione di Formula 1 sta volgendo al termine, ma prima che la bandiera a scacchi finale cada ad Abu Dhabi il 26 novembre, il weekend di gara a Las Vegas è uno dei punti salienti dell'agenda. Non solo i piloti sono impazienti di assistere alla prova di forza nella metropoli statunitense, ma anche il team boss della Mercedes, Toto Wolff, è entusiasta: "Gli occhi del mondo sportivo saranno puntati sulla Formula 1 e noi non vediamo l'ora di mettere in scena uno show spettacolare".

Il viennese è sicuro: "Sarà un'esperienza molto speciale per noi". Anche la sfida di correre su un circuito sconosciuto è speciale, lo sa, e rivela: "Ci siamo preparati al meglio con le poche informazioni a nostra disposizione, e ci sono alcune caratteristiche uniche che possiamo aspettarci".

"Il programma è scaglionato rispetto ad altre gare. Correremo di notte, quando le temperature saranno probabilmente a una cifra. Inoltre, il layout della pista è insolito, con molte curve lente e lunghi rettilinei. Sarà una grande sfida per tutti noi e non vediamo l'ora di affrontarla", aggiunge Wolff.

"Sarà un impegno immenso anche fuori dalla pista. Abbiamo un programma di ospiti impressionante, compreso il nostro Vegas Club a tre piani accanto alla curva quattro. L'interesse dei media sarà enorme e vedere le auto correre sulla Strip di Las Vegas sarà uno dei momenti più emozionanti della stagione", ha dichiarato il 51enne.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 dei 22 Gran Premi, inclusi 6 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12