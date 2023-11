Toto Wolff (Mercedes): "Um grande desafio"



por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Motorsport Images

Além de analisar os erros cometidos no Brasil, a equipa Mercedes também se prepara para o fim de semana do GP de Las Vegas. O chefe de equipa Toto Wolff explica o que os participantes no campeonato do mundo podem esperar.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.