Les règles du parc fermé ont-elles encore un sens ?

Les règles du parc fermé ont été introduites en Formule 1 pour empêcher les équipes de construire deux voitures différentes pour les qualifications et la course et de dépenser ainsi beaucoup d'argent. Mais comme les écuries de course doivent désormais respecter un plafond budgétaire, la question se pose de savoir si les directives correspondantes sont encore d'actualité.

Au Brésil, le directeur sportif de Ferrari, Diego Ioverno, s'est exprimé à ce sujet. Il a déclaré : "Nous discutons des règles du Parc Fermé, qui visent à empêcher les équipes de faire des choses folles entre les qualifications et la course. Il s'agit aussi de protéger les équipes contre elles-mêmes, car les ingénieurs ont beaucoup d'imagination et parfois les mécaniciens sont un peu trop stressés".

"Je pense que les règles du Parc Fermé ont toujours du sens, mais nous allons probablement en assouplir certaines, car il y a d'autres façons de contrôler ce que nous faisons", a ajouté l'ingénieur italien. "Je ne pense pas que nous allons les supprimer complètement, mais il y a des discussions avec la FIA sur la façon dont elles peuvent être adaptées".

L'ingénieur de performance d'Aston Martin, Tom McCullough, est d'accord avec son collègue du camp Ferrari. "Comme le dit Diego, je pense qu'il s'agit de faire évoluer les règles afin d'obtenir ce que nous voulons. Les règles permettent certains changements, mais du point de vue des ingénieurs, de petits ajustements sont évidemment les bienvenus. Mais je ne pense pas que nous devrions les supprimer complètement".

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12