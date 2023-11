Le regole del parco chiuso hanno ancora senso?

Le regole del parco chiuso sono state introdotte per evitare che i team utilizzassero le vetture da qualifica e per risparmiare sui costi. Ciò fa sorgere una domanda: hanno ancora senso alla luce del limite di budget?

Le regole del parco chiuso sono state introdotte in Formula 1 per evitare che i team costruissero due auto diverse per le qualifiche e la gara, spendendo così molto denaro. Tuttavia, poiché ora le scuderie devono rispettare un tetto massimo di spesa, ci si chiede quanto siano ancora aggiornati i regolamenti corrispondenti.

In Brasile, il direttore sportivo della Ferrari Diego Ioverno ha commentato la questione. Ha spiegato: "Stiamo discutendo le regole del parco chiuso, che servono a impedire alle squadre di fare follie tra le qualifiche e la gara. Si tratta anche di proteggere le squadre da se stesse, perché gli ingegneri hanno molta fantasia e a volte i meccanici sono un po' troppo stressati".

"Credo che le regole del parco chiuso abbiano ancora senso, ma probabilmente ne allenteremo alcune perché ci sono altri modi per controllare quello che facciamo", ha aggiunto l'ingegnere italiano. "Non credo che le aboliremo completamente, ma stiamo discutendo con la FIA su come adattarle".

Tom McCullough, ingegnere della Aston Martin, è d'accordo con il suo collega della Ferrari. "Come dice Diego, credo che si tratti di evolvere le regole per ottenere ciò che vogliamo. Le regole consentono alcuni cambiamenti, ma dal punto di vista degli ingegneri, piccoli aggiustamenti sono ovviamente benvenuti. Ma non credo che dovremmo abolirle completamente".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12