As regras do "parc fermé" foram introduzidas para evitar que as equipas utilizem carros de qualificação e para poupar custos. Isto levanta a questão: continuam a fazer sentido tendo em conta o limite orçamental?

As regras do "parc fermé" foram introduzidas na Fórmula 1 para evitar que as equipas construíssem dois carros diferentes para a qualificação e para a corrida, gastando assim muito dinheiro. No entanto, como as equipas de corrida têm agora de respeitar um limite orçamental, coloca-se a questão de saber até que ponto os regulamentos correspondentes ainda estão actualizados.

No Brasil, o diretor desportivo da Ferrari, Diego Ioverno, comentou o assunto. Estamos a discutir as regras do parque fechado, que visam evitar que as equipas façam loucuras entre a qualificação e a corrida. Trata-se também de proteger as equipas delas próprias, porque os engenheiros têm muita imaginação e, por vezes, os mecânicos estão um pouco stressados".

"Penso que as regras do parc fermé ainda fazem sentido, mas provavelmente vamos flexibilizar algumas delas porque há outras formas de controlar o que fazemos", acrescentou o engenheiro italiano. "Não acho que as vamos abolir completamente, mas há discussões com a FIA sobre como podem ser adaptadas."

O engenheiro de desempenho da Aston Martin, Tom McCullough, concorda com o seu colega da Ferrari. "Como diz Diego, acho que se trata de evoluir as regras para alcançar o que queremos. As regras permitem certas mudanças, mas do ponto de vista dos engenheiros, pequenos ajustes são obviamente bem-vindos. Mas não acho que as devamos abolir completamente."

