Christian Horner : De grosses louanges pour Alex Albon

La carrière d'Alex Albon en Formule 1 n'était âgée que de douze week-ends de course lorsqu'il a été promu de Toro Rosso (aujourd'hui AlphaTauri) à Red Bull Racing. Le Londonien d'origine thaïlandaise a marqué huit fois des points lors des neuf week-ends de course restants de la saison 2019 et a été confirmé pour la saison suivante.

Albon est monté deux fois sur le podium en 2020, terminant troisième au Mugello et à Bahreïn. Il a néanmoins dû céder son cockpit après la finale de la saison à Abu Dhabi pour laisser la place à Sergio "Checo" Pérez. Pour Albon, il s'en est suivi une année sur le banc de la catégorie reine, tout en concourant en DTM. En 2022, il est revenu sur la grille de départ sous les couleurs de Williams et a réussi à briller dans une voiture pas très compétitive.

C'est ce que reconnaît Christian Horner, qui a expliqué dans le podcast "eff won with DRS" de Dax Randall Shepard : "Je me souviens qu'en 2020, nous avions un peu de mal avec Albon parce qu'il avait été promu trop tôt dans l'équipe et nous avions simplement besoin de quelqu'un. Checo venait de remporter la course de Bahreïn de manière remarquable et nous nous sommes dit qu'il nous fallait quelqu'un d'expérimenté aux côtés de Max Verstappen".

"Mais Alex est brillant, il est fantastique et il a aussi fait un travail fantastique pour nous lorsqu'il est passé sur la réserve. Il ne s'est jamais plaint et a travaillé dur, et j'étais vraiment heureux quand je lui ai ensuite trouvé une place chez Williams. Il y a fait ses preuves, il a maintenant de l'expérience et il est certainement endurci et à nouveau un pilote recherché", a ajouté le Britannique en faisant référence à l'actuel 13e du championnat du monde, qui est sous contrat avec Williams jusqu'en 2024 inclus.

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12