Christian Horner: grandi elogi per Alex Albon

La carriera in Formula 1 di Alex Albon aveva appena dodici weekend di gara quando è stato promosso dalla Toro Rosso (ora AlphaTauri) alla Red Bull Racing. Il londinese di origini thailandesi è arrivato a punti otto volte nei restanti nove weekend di gara della stagione 2019 ed è stato confermato per la stagione successiva.

Nel 2020 Albon è salito due volte sul podio, arrivando terzo sia al Mugello che in Bahrain. Tuttavia, ha dovuto lasciare l'abitacolo dopo il finale di stagione ad Abu Dhabi per far posto a Sergio "Checo" Pérez. Albon ha quindi trascorso un anno come riserva nella classe regina, partecipando anche al DTM. Nel 2022 è tornato sulla griglia di partenza con i colori della Williams ed è riuscito a brillare in una vettura non molto competitiva.

Lo riconosce anche Christian Horner, che nel podcast di Dax Randall Shepard "eff won with DRS" ha spiegato: "Ricordo che nel 2020 abbiamo faticato un po' con Albon perché era stato promosso in squadra troppo presto e avevamo bisogno di qualcuno. Checo aveva appena vinto la gara in Bahrain in modo straordinario e pensavamo di aver bisogno di qualcuno con esperienza al fianco di Max Verstappen".

"Ma Alex è brillante, è fantastico e ha fatto un lavoro fantastico per noi anche quando è passato alla panchina delle riserve. Non si è mai lamentato e ha lavorato duramente e sono stato davvero felice quando gli ho trovato un posto alla Williams. Ha fatto bene lì, ha fatto esperienza e si è sicuramente irrobustito e ora è di nuovo un pilota ricercato", ha aggiunto il britannico, riferendosi all'attuale 13° pilota del campionato mondiale, che ha un contratto con la Williams fino al 2024.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12