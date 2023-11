Christian Horner: Grandes elogios a Alex Albon

A carreira de Alex Albon na Fórmula 1 tinha apenas doze fins-de-semana de corrida quando foi promovido da Toro Rosso (agora AlphaTauri) para a Red Bull Racing. O londrino de raízes tailandesas terminou nos pontos oito vezes nos restantes nove fins-de-semana de corrida da época de 2019 e foi confirmado para a época seguinte.

Albon subiu ao pódio duas vezes em 2020, terminando em terceiro lugar em Mugello e no Bahrein. No entanto, teve de abandonar o seu cockpit após o final da época em Abu Dhabi para dar lugar a Sergio "Checo" Pérez. Albon passou então um ano no banco de suplentes da categoria rainha, competindo paralelamente no DTM. Em 2022, regressou à grelha com as cores da Williams e conseguiu brilhar num carro que não era muito competitivo.

Este facto é também reconhecido por Christian Horner, que explicou no podcast "eff won with DRS" de Dax Randall Shepard: "Lembro-me que em 2020 tivemos algumas dificuldades com o Albon porque ele foi promovido à equipa muito cedo e precisávamos de alguém. O Checo tinha acabado de ganhar a corrida no Bahrein de forma notável e pensámos que precisávamos de alguém com experiência ao lado do Max Verstappen."

"Mas o Alex é brilhante, ele é fantástico e também fez um trabalho fantástico para nós quando passou para o banco de reservas. Nunca se queixou e trabalhou muito e fiquei muito contente quando lhe arranjei um lugar na Williams. Ele fez um bom trabalho lá, agora tem experiência e certamente endureceu e agora é um piloto procurado novamente", acrescentou o britânico, referindo-se ao atual 13º colocado no campeonato mundial, que tem contrato com a Williams até 2024.

