Mercedes : préparation du temps fort de Las Vegas

L'équipe Mercedes a beaucoup investi dans le week-end de course de Las Vegas. L'avant-dernière épreuve de force de la saison est un défi unique sur et en dehors de la piste.

"La course de Las Vegas est une énorme entreprise", explique Victoria Johnson, directrice des opérations marketing de Mercedes. Cela vaut pour l'équipe, tant sur la piste qu'en dehors. Il s'agit de l'un des plus grands événements de l'histoire du sport et il comportera des défis uniques.

"Il faut environ un an pour planifier une course comme celle de Las Vegas", ajoute Johnson. Des Grands Prix comme celui-ci et celui de Miami "nous ont ouvert de nouvelles possibilités de marketing et un nouveau public à exploiter. L'équipe a beaucoup investi dans ces deux courses".

Cela inclut l'hospitalité Mercedes de trois étages avec vue sur le circuit, le fameux Vegas Club. Il s'agit d'une entreprise logistique énorme, mais qui crée de nouvelles possibilités d'accueil des invités lors des événements.

Pour les équipes qui se concentrent sur l'utilisation des voitures, Las Vegas sera un défi tout aussi important. "Les températures devraient descendre à quatre ou cinq degrés Celsius pendant la nuit. C'est très inhabituel pour une course de Formule 1", explique Ron Meadows.

Le directeur sportif de Mercedes ajoute : "Normalement, il fait plus chaud. Tout le monde pense qu'il fera 35 degrés à Las Vegas pendant la journée, mais nous pensons que les températures se situeront entre 15 et 18 degrés pendant la journée et qu'il fera très chaud pendant la nuit".

Riccardo Musconi, Head of Trackside Performance au sein de l'équipe d'usine de la marque à l'étoile, ajoute : "Un autre défi sera le fuseau horaire. Nous allons travailler selon un horaire de Suzuka, c'est-à-dire à l'heure du Grand Prix japonais, mais aux États-Unis. Les gens de l'usine arriveront au travail à 2 heures du matin".

Mais il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. "Il s'agira d'un tout nouveau revêtement de piste. Nous ne savons pas exactement de quoi il sera fait. Personne ne le saura jusqu'à ce que nous arrivions à Las Vegas et commencions à rouler autour. Je pense que ce sera l'élément clé du week-end", poursuit Musconi.

