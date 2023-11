Mercedes: preparazione per il momento clou a Las Vegas

Il team Mercedes ha investito molto nel weekend di gara di Las Vegas. La penultima prova della stagione è una sfida unica sia in pista che fuori.

"La gara di Las Vegas è un'impresa enorme", spiega Victoria Johnson, Marketing Operations Director della Mercedes. Questo vale per il team sia in pista che fuori. Si tratta di uno dei più grandi eventi nella storia di questo sport e presenterà sfide uniche.

"La pianificazione di una gara come quella di Las Vegas richiede circa un anno", aggiunge Johnson. Gran Premi come questo e quello di Miami "ci hanno aperto nuove opportunità di marketing e un nuovo pubblico a cui attingere. Il team ha investito molto in queste due gare.

Tra questi, il centro di ospitalità Mercedes a tre piani con vista sulla pista, il cosiddetto Vegas Club. È un'impresa logistica enorme, ma che crea nuove opportunità per l'ospitalità agli eventi.

Per i team che si concentrano sulla gestione delle auto, Las Vegas sarà una sfida altrettanto grande. "Si prevede che le temperature scenderanno a quattro o cinque gradi Celsius durante la notte. È molto insolito per una gara di Formula 1", spiega Ron Meadows.

Il direttore sportivo della Mercedes afferma: "Normalmente fa più caldo. Tutti pensano che a Las Vegas ci saranno 35 gradi di giorno, ma noi pensiamo che ci saranno tra i 15 e i 18 gradi di giorno e molto caldo di notte".

Riccardo Musconi, Responsabile Trackside Performance del team di lavoro del marchio della stella, aggiunge: "Un'altra sfida sarà il fuso orario. Lavoreremo secondo il programma di Suzuka, il che significa che lavoreremo durante il Gran Premio del Giappone, ma negli Stati Uniti. Il personale della fabbrica si presenterà al lavoro alle 2 di notte".

Ma ci sono anche altri fattori da considerare. "Sarà una pista nuova di zecca. Non sappiamo esattamente come sarà. Nessuno lo saprà finché non ci presenteremo a Las Vegas e inizieremo a girare. Credo che questo sarà l'elemento chiave del weekend", continua Musconi.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12