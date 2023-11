Mercedes: Preparar o ponto alto em Las Vegas

A equipa Mercedes investiu muito no fim de semana da corrida de Las Vegas. O penúltimo confronto da época é um desafio único, tanto dentro como fora da pista.

por Otto Zuber - Automatic translation from German

"A corrida em Las Vegas é um grande empreendimento", explica Victoria Johnson, Directora de Operações de Marketing da Mercedes. Isto aplica-se à equipa tanto dentro como fora da pista. É um dos maiores eventos da história do desporto e apresentará desafios únicos.

"Planear uma corrida como a de Las Vegas demora cerca de um ano", acrescenta Johnson. Grandes Prémios como este e o de Miami "abriram novas oportunidades de marketing e um novo público a que podemos aceder. A equipa investiu muito nestas duas corridas.

Isto inclui o centro de hospitalidade de três andares da Mercedes com vista para a pista de corrida, o chamado Vegas Club. Trata-se de um enorme empreendimento logístico, mas que cria novas oportunidades para a hospitalidade em eventos.

Para as equipas que se concentram na condução dos carros, Las Vegas será um desafio igualmente grande. "Prevê-se que as temperaturas desçam para quatro ou cinco graus Celsius durante a noite. Isso é muito invulgar para uma corrida de Fórmula 1", explica Ron Meadows.

O diretor desportivo da Mercedes diz: "Normalmente é mais quente. Toda a gente pensa que vai estar 35 graus em Las Vegas durante o dia, mas nós pensamos que vai estar entre 15 e 18 graus durante o dia e muito quente à noite."

Riccardo Musconi, Diretor de Trackside Performance na equipa de trabalho da marca da estrela, acrescenta: "Outro desafio será o fuso horário. Vamos trabalhar de acordo com o horário de Suzuka, o que significa que vamos trabalhar durante o Grande Prémio do Japão, mas nos EUA. As pessoas na fábrica estarão a chegar ao trabalho às 2 da manhã."

Mas há também outros factores a considerar. "Será uma pista totalmente nova. Não sabemos exatamente como será. Ninguém saberá até chegarmos a Las Vegas e começarmos a conduzir. Penso que esse será o elemento chave do fim de semana", continua Musconi.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12