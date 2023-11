Nico Hülkenberg à propos de Las Vegas : "C'est unique".

Pendant des années, les responsables de la Formule 1 ont tenté de réaliser une course à Las Vegas. Cette année, c'est enfin le cas : les stars du GP s'alignent cette semaine sur le Las Vegas Strip Circuit et l'impatience monte aussi chez Nico Hülkenberg. L'Allemand déclare : "Nous avons parlé de cette course toute l'année, je suis donc heureux qu'elle soit enfin à nos portes".

"Ce sera une autre course pour l'équipe et je veux nous offrir, ainsi qu'aux fans, un bon résultat, même si ce sera difficile", ajoute le pilote Haas. Il souligne que le circuit est un terrain inconnu pour tous les pilotes. Et il explique : "Aucun pilote ne peut vraiment bien se préparer pour cette course, c'est pourquoi les entraînements sont très importants".

"D'habitude, je renonce à visiter le circuit le jeudi, mais ici je pourrais faire une exception, ce serait une vue unique sur le Strip de Vegas", révèle Hülkenberg, qui parle aussi des plus grands défis.

"C'est unique de disputer un week-end de course avec des températures aussi basses, nous verrons à quel point il sera difficile d'amener les pneus à leur température de travail", explique-t-il en se référant aux prévisions qui annoncent des conditions froides allant jusqu'à 5 degrés Celsius.

