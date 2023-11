Nico Hülkenberg a Las Vegas: "È un evento unico".

Nico Hülkenberg sa che la sua Haas non sta dando grandi risultati. Tuttavia, non vede l'ora di affrontare la prossima prova di forza. Perché a Las Vegas lo attende una gara unica.

Per anni gli organizzatori della Formula 1 hanno cercato di realizzare una gara a Las Vegas, ma quest'anno è finalmente arrivato il momento: le stelle del GP si schiereranno sul Las Vegas Strip Circuit questa settimana e anche Nico Hülkenberg non vede l'ora. Il tedesco afferma: "È tutto l'anno che parliamo di questa gara, quindi sono felice che sia finalmente dietro l'angolo".

"Sarà un'altra gara per la squadra e voglio dare a noi e ai tifosi un buon risultato, anche se sarà dura", aggiunge il pilota della Haas. La pista è un territorio nuovo per tutti i piloti, sottolinea. E spiega: "Nessun pilota può prepararsi al meglio per questa gara, per questo le sessioni di prove sono molto importanti".

"Di solito non faccio l'ispezione della pista il giovedì, ma qui potrei fare un'eccezione, sarebbe una vista unica della Strip di Las Vegas", rivela Hülkenberg, che parla anche delle sfide più grandi.

"È singolare il fatto che disputeremo un weekend di gara con temperature così basse, vedremo quanto sarà difficile portare gli pneumatici a temperatura d'esercizio", ha spiegato, facendo riferimento alle previsioni, che prevedono condizioni di freddo fino a 5 gradi Celsius.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12