Nico Hülkenberg sobre Las Vegas: "Isto é único

Nico Hülkenberg sabe que o seu piloto Haas não está atualmente a produzir grandes resultados. No entanto, está ansioso pelo próximo teste de força. Porque espera-o uma corrida única em Las Vegas.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Durante anos, os organizadores da Fórmula 1 têm tentado realizar uma corrida em Las Vegas, mas este ano chegou finalmente a altura: as estrelas do GP vão alinhar no circuito de Las Vegas Strip esta semana e Nico Hülkenberg também está ansioso por isso. O alemão diz: "Temos falado sobre esta corrida durante todo o ano, por isso estou feliz por estar finalmente ao virar da esquina."

"Esta será mais uma corrida para a equipa e quero dar-nos a nós e aos fãs um bom resultado, mesmo que seja difícil", acrescenta o piloto da Haas. A pista é um território novo para todos os pilotos, sublinha. E explica: "Nenhum piloto consegue preparar-se bem para esta corrida, e é por isso que as sessões de treinos são muito importantes".

"Normalmente não faço uma inspeção de pista na quinta-feira, mas poderia abrir uma exceção aqui, seria uma vista única da Vegas Strip", revela Hülkenberg, que fala também dos maiores desafios.

"É único o facto de disputarmos um fim de semana de corrida com temperaturas tão baixas, vamos ver como será complicado colocar os pneus à temperatura de trabalho", explica, tendo em conta a previsão do tempo, que prevê um frio de até 5 graus Celsius.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12