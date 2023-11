Pierre Gasly: "No tiene un gran círculo de amigos"

Dondequiera que aparezcan los pilotos de Fórmula 1, están rodeados de aficionados. La admiración por los héroes de la pista es grande, al igual que el interés por ellos, como demuestra un simple vistazo a las redes sociales. Sin embargo, no todos los pilotos tienen muchas amistades privadas. Pierre Gasly revela en el podcast "Beyond The Grid": "En la Fórmula 1, llegas a conocer a mucha gente, pero sólo puedes contar y confiar realmente en unos pocos porque estamos mucho tiempo en la carretera y no pasamos mucho tiempo en casa".

"No tienes un gran círculo de amigos, no tienes muchos amigos realmente cercanos cuando estás corriendo en la Fórmula 1", revela el francés, que dice de su vida como estrella de GP: "Es una vida difícil de explicar y a menudo me siento incómodo hablando de las experiencias que he tenido porque hace que suene como si fueras arrogante y presumieras de ciertas cosas. Sé que eso no es normal".

Gasly se lleva especialmente bien con el piloto de Ferrari Charles Leclerc. A veces tengo momentos en los que pienso que mi vida es una película de Hollywood. Por eso me gustan las conversaciones que puedo tener con Charles, porque sé que no nos juzgamos mutuamente cuando hablamos de nuestras vidas".

"Entonces puedo hablar abiertamente y él me entiende tanto como yo a él. Por supuesto que quieres mantener los pies en la tierra y disfrutar de cada momento, pero he aprendido que hay ciertas cosas que puedes compartir y otras con las que tienes que tener un poco más de cuidado", añade el piloto alpino.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12