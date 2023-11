Pierre Gasly : "On n'a pas un grand cercle d'amis".

Les pilotes de Formule 1 jouissent d'une grande popularité. Mais le cercle d'amis est restreint, raconte Pierre Gasly. Il dit : "On rencontre beaucoup de gens, mais on ne peut vraiment compter que sur quelques-uns".

Partout où les pilotes de Formule 1 apparaissent, ils sont entourés de fans. L'admiration pour les héros du circuit est grande, tout comme l'intérêt pour eux - comme le prouve un simple coup d'œil sur les médias sociaux. Mais tous les pilotes n'entretiennent pas de nombreuses amitiés dans leur vie privée. Pierre Gasly révèle par exemple dans le podcast "Beyond The Grid" : "En Formule 1, on fait la connaissance de beaucoup de gens, mais on ne peut vraiment compter sur peu d'entre eux et leur faire confiance, parce que nous sommes tellement en route et ne passons pas beaucoup de temps à la maison".

"On n'a pas un grand cercle d'amis, on n'a pas beaucoup d'amis vraiment proches quand on court en Formule 1", révèle le Français, qui dit de sa vie de star de GP : "C'est une vie qui est difficile à expliquer, et souvent je me sens mal à l'aise quand je parle de l'expérience que j'ai vécue, parce que ça donne l'impression qu'on est arrogant et qu'on se vante de certaines choses. Je sais que ce n'est pas normal".

Gasly s'entend particulièrement bien avec le pilote Ferrari Charles Leclerc. Il raconte : "Parfois, j'ai ces moments où je pense que ma vie est un film hollywoodien. C'est pourquoi j'aime les discussions que je peux avoir avec Charles, car je sais que nous ne nous jugeons pas mutuellement lorsque nous parlons de nos vies".

"Je peux alors parler ouvertement et il me comprend autant que je le comprends. Tu veux bien sûr garder les pieds sur terre et profiter de chaque instant, mais j'ai appris qu'il y a certaines choses que l'on peut partager et d'autres pour lesquelles il faut être un peu plus prudent", ajoute le pilote Alpine.

