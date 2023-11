Pierre Gasly: "Non hai una grande cerchia di amici".

Ovunque appaiano i piloti di Formula 1, sono circondati da fan. L'ammirazione per gli eroi della pista è grande, così come l'interesse per loro, come dimostra anche solo uno sguardo ai social media. Tuttavia, non tutti i piloti hanno molte amicizie private. Pierre Gasly rivela nel podcast "Beyond The Grid": "In Formula 1 si conoscono molte persone, ma ci si può affidare e fidare veramente solo di alcune di esse, perché siamo spesso in giro e non passiamo molto tempo a casa".

"Non si ha una grande cerchia di amici, non si hanno molti amici intimi quando si corre in Formula 1", rivela il francese, che della sua vita da star del GP dice: "È una vita difficile da spiegare e spesso mi sento a disagio a parlare delle esperienze che ho avuto perché sembra che tu sia arrogante e ti vanti di certe cose. So che non è normale".

Gasly va particolarmente d'accordo con il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Dice: "A volte ho dei momenti in cui penso che la mia vita sia un film di Hollywood. Per questo mi piacciono le conversazioni che posso avere con Charles, perché so che non ci giudichiamo a vicenda quando parliamo delle nostre vite".

"Posso quindi parlare apertamente e lui mi capisce tanto quanto io capisco lui. Naturalmente si vuole rimanere con i piedi per terra e godersi ogni singolo momento, ma ho imparato che ci sono alcune cose che si possono condividere e altre su cui bisogna stare un po' più attenti", aggiunge l'alpino.

Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12