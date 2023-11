Pierre Gasly: "Não tens um grande círculo de amigos"

Onde quer que os pilotos de Fórmula 1 apareçam, estão rodeados de fãs. A admiração pelos heróis das pistas é grande, assim como o interesse por eles - como prova um simples olhar para as redes sociais. No entanto, nem todos os pilotos têm muitas amizades privadas. Pierre Gasly revela no podcast "Beyond The Grid": "Na Fórmula 1, conhecemos muitas pessoas, mas só podemos contar e confiar em algumas delas porque estamos muito na estrada e não passamos muito tempo em casa".

"Não se tem um grande círculo de amigos, não se tem muitos amigos íntimos quando se está a correr na Fórmula 1", revela o francês, que diz sobre a sua vida como estrela de GP: "É uma vida difícil de explicar e muitas vezes sinto-me desconfortável ao falar sobre as experiências que tive, porque faz parecer que se é arrogante e que se está a gabar de certas coisas. Sei que isso não é normal".

Gasly dá-se particularmente bem com Charles Leclerc, piloto da Ferrari. Diz: "Por vezes tenho momentos em que penso que a minha vida é um filme de Hollywood. É por isso que gosto das conversas que posso ter com o Charles, porque sei que não nos julgamos mutuamente quando falamos das nossas vidas".

"Posso então falar abertamente e ele compreende-me tanto quanto eu o compreendo a ele. É claro que queremos manter os pés no chão e desfrutar de todos os momentos, mas aprendi que há certas coisas que podemos partilhar e outras que temos de ter um pouco mais de cuidado", acrescenta o piloto alpino.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12