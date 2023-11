Bernie Ecclestone: Críticas al GP de Las Vegas

Muchos participantes en el Campeonato del Mundo y aficionados al GP esperan con impaciencia el próximo fin de semana de carreras en Las Vegas. El ex director del circo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, no es uno de ellos. Critica la carrera callejera.

Desde que la Fórmula 1 anunció la carrera de Las Vegas, la expectación ha sido máxima entre los participantes en el campeonato del mundo. La carrera callejera en el famoso Strip de Las Vegas será uno de los grandes acontecimientos de la temporada y las estrellas del paddock irán a tope tanto dentro como fuera de la pista. Los aficionados también esperan con impaciencia el próximo fin de semana.

Sin embargo, no hay signos de euforia por parte del ex director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, a pesar de que se celebraron dos carreras en Las Vegas bajo su dirección. El maestro constructor de la categoría reina moderna concedió recientemente una entrevista a "NOS" en la que afirmaba sin rodeos: "No tengo muchas ganas. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la Fórmula 1".

El británico de 93 años, que tuvo que ceder el cetro de la Fórmula 1 en enero de 2017, también subrayó que está fundamentalmente a favor de ampliar el calendario del campeonato del mundo. Explicó: "Estoy encantado de que este deporte se desarrolle en todo el mundo. Fui yo quien popularizó la Fórmula 1 fuera de Europa. Al fin y al cabo, es un campeonato mundial y no un campeonato europeo".

Con 24 fines de semana de GP el año que viene, hay más rondas del Campeonato del Mundo previstas que nunca. El calendario para 2024 también incluye la carrera en China, que no se celebra desde 2019 debido a la pandemia de coronavirus.

