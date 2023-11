Bernie Ecclestone : critique du GP de Las Vegas

De nombreux participants au championnat du monde et fans de GP se réjouissent du prochain week-end de course à Las Vegas. L'ancien directeur du Cirque de Formule 1 Bernie Ecclestone n'en fait pas partie. Il émet des critiques sur les courses de rue.

Depuis que la Formule 1 a annoncé la course à Las Vegas, l'impatience est grande chez les participants au championnat du monde. La course sur route sur le célèbre Strip de Las Vegas doit être l'un des grands moments de la saison et les stars du paddock vont se donner à fond, tant sur la piste qu'en dehors. Les fans attendent donc le week-end avec impatience.

En revanche, l'ancien directeur général de la Formule 1, Bernie Ecclestone, n'est pas euphorique, bien que deux courses aient eu lieu à Las Vegas sous sa direction. Le maître d'œuvre de la catégorie reine moderne a récemment accordé une interview à "NOS" dans laquelle il a déclaré sans détour : "Je ne m'en réjouis pas vraiment. Pourquoi pas ? Parce que cela n'a rien à voir avec la Formule 1".

Le Britannique de 93 ans, qui a dû passer le flambeau de la Formule 1 en janvier 2017, a en même temps souligné qu'il était en principe favorable à l'extension du calendrier du championnat du monde. Il a déclaré : "Je suis heureux de voir le sport se développer dans le monde entier. C'est moi qui ai fait connaître la Formule 1 en dehors de l'Europe. Après tout, il s'agit d'un championnat mondial et non d'un championnat européen".

L'année prochaine, avec 24 week-ends de GP, le nombre de tours de championnat du monde prévus n'a jamais été aussi élevé. Le calendrier de 2024 comprend également la course en Chine, qui n'a plus eu lieu depuis 2019 en raison de la pandémie de Corona.

