Bernie Ecclestone: critiche al GP di Las Vegas

Da quando la Formula 1 ha annunciato la gara a Las Vegas, l'attesa è stata alta tra i partecipanti al campionato mondiale. La gara su strada sulla famosa Strip di Las Vegas sarà uno dei momenti più importanti della stagione e le star del paddock daranno il massimo sia in pista che fuori. Anche i fan attendono con impazienza il prossimo fine settimana.

Tuttavia, non c'è alcun segno di euforia da parte dell'ex amministratore delegato della Formula 1 Bernie Ecclestone, anche se due gare si sono svolte a Las Vegas sotto la sua guida. Il costruttore della moderna classe regina ha recentemente rilasciato un'intervista a "NOS" in cui ha dichiarato senza mezzi termini: "Non sono molto impaziente. Perché no? Perché non ha nulla a che fare con la Formula 1".

Il 93enne britannico, che dovrà cedere lo scettro della Formula 1 nel gennaio 2017, ha anche sottolineato di essere fondamentalmente favorevole all'ampliamento del calendario del campionato mondiale. Ha spiegato: "Sono felice che questo sport si stia sviluppando in tutto il mondo. Sono stato io a rendere popolare la Formula 1 al di fuori dell'Europa. Dopo tutto, è un campionato mondiale e non un campionato europeo".

Con 24 weekend di GP l'anno prossimo, sono previsti più appuntamenti del Campionato del Mondo che mai. Il calendario per il 2024 include anche la gara in Cina, che non si tiene dal 2019 a causa della pandemia di coronavirus.

Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 dei 22 Gran Premi, compresi 6 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12