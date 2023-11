Bernie Ecclestone: Críticas ao GP de Las Vegas

Muitos participantes no Campeonato do Mundo e fãs de GP estão ansiosos pelo próximo fim de semana de corridas em Las Vegas. O antigo diretor do circo da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, não é um deles. Ele critica a corrida de rua.

Desde que a Fórmula 1 anunciou a corrida em Las Vegas, a expetativa tem sido grande entre os participantes do campeonato mundial. A corrida de rua na famosa Strip de Las Vegas está destinada a ser um dos principais destaques da temporada e as estrelas do paddock vão estar a todo o gás dentro e fora da pista. Os fãs também aguardam ansiosamente o próximo fim de semana.

No entanto, não há sinais de euforia por parte do antigo diretor executivo da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, apesar de duas corridas terem sido realizadas em Las Vegas sob a sua liderança. O mestre construtor da moderna categoria rainha deu recentemente uma entrevista à "NOS", na qual afirmou sem rodeios: "Não estou ansioso por isso. Porquê? Porque não tem nada a ver com a Fórmula 1".

O britânico de 93 anos, que teve de entregar o cetro da Fórmula 1 em janeiro de 2017, sublinhou também que é fundamentalmente a favor do alargamento do calendário do campeonato mundial. Estou muito satisfeito com o desenvolvimento do desporto em todo o mundo. Fui eu que popularizei a Fórmula 1 fora da Europa. Afinal de contas, é um campeonato mundial e não um campeonato europeu".

Com 24 fins-de-semana de GP no próximo ano, estão previstas mais rondas do Campeonato do Mundo do que nunca. O calendário para 2024 inclui também a corrida na China, que não se realiza desde 2019 devido à pandemia de coronavírus.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12