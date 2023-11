Las Vegas : une ville de rêve : Une piste cahoteuse, des étapes importantes & une tragédie

Le week-end de course de Formule 1 à Las Vegas approche, raison suffisante pour jeter un regard en arrière sur l'histoire du sport automobile de la métropole américaine et sur les Grands Prix de parking de 1981 et 1982.

La Formule 1 est donc de retour au "paradis des joueurs". Avec des propriétaires américains et le soutien d'une série de films adaptés à l'Amérique, la Formule 1 est apparemment devenue un véritable foyer aux Etats-Unis : Trois courses, de Miami à Austin et (le week-end prochain) Las Vegas. Messieurs, faites votre jeu !

Las Vegas, c'était déjà une destination pour le sport automobile. Les fans de Formule 1 plus âgés se souviennent peut-être du Grand Prix du parking sur la piste vibrante de l'hôtel Caesar's Palace. Deux courses ont eu lieu ici, puis tout le monde en a eu assez. Le centre commercial du Caesar's et l'hôtel Mirage se trouvent aujourd'hui à l'endroit où la Formule 1 et la série de voitures de sport CanAm ont couru de 1981 à 1982, puis le CART (aujourd'hui : IndyCar) et les voitures de tourisme TransAm jusqu'en 1984.

Deux décisions du championnat du monde

Le Grand Prix du Caesar's Palace (circuit de 3,65 km), qui a souffert d'une chaussée bosselée et du sable du désert qui s'y engouffrait souvent, a été décisif à deux reprises pour le championnat du monde : en 1981, en faveur de Nelson Piquet (Williams), cinquième, qui a profité, pour le premier de ses trois titres, des problèmes techniques de Carlos Reutemann (Brabham), précédemment en tête, et qui a gagné un point de plus au championnat du monde grâce aux deux points marqués à Vegas. Le vainqueur de la course fut le tenant du titre détrôné Alan Jones - ce fut sa dernière victoire en GP.

En 1982, le duel pour le titre opposait Keke Rosberg (Williams) à John Watson (McLaren) et Didier Pironi, sauf que le pilote Ferrari était un spectateur blessé depuis son grave accident à Hockenheim. La cinquième place a suffi à Rosberg pour remporter le titre (avec une victoire cette saison !), la deuxième place n'a pas suffi à Watson. Michele Alboreto (Tyrrell) a remporté la première de ses cinq victoires en Formule 1, tandis que Mario Andretti (qui avait encore fait une apparition chez Ferrari) a fait ses adieux à la Formule 1. Les courses CanAm de ces années-là ont vu un vainqueur connu : Danny Sullivan.

La Formule 1 s'en alla, mais Andretti revint - et remporta la course de la série CART (Championship Auto Racing Teams), qui se déroulait en 1983 sur un rectangle arrondi - les virages 1, 6 et 10 étaient reliés par une longue ligne droite). En 1984, le vainqueur s'appelait Tom Sneva, un vainqueur de l'Indy 500.

Le sympathique Mario

Souvenir personnel de la course CART de 1983 et interview de Mario Andretti une heure avant le départ dans le "garage", un immense hangar gonflable pour toutes les équipes. Andretti, alors âgé de 43 ans, a répondu à tout et de manière hautement sympathique, y compris à ma question de savoir pourquoi on pouvait parler si "facilement" aux pilotes lors des courses CART, alors que deux ans auparavant, lors de son dernier GP d'Autriche (en tant que pilote Alfa Romeo), il était si maussade et de mauvaise humeur ? Andretti, en toute franchise : "Tu sais comment était la voiture à l'époque. Et chez nous (CART, ndlr), il y a des amendes pour les pilotes s'ils ne se comportent pas correctement avec les sponsors ou les médias". Une expérience qui reste dans les mémoires.

Mais entre les années 1980 et aujourd'hui, il y avait aussi du sport automobile dans le désert, plus précisément à 25 km au nord-est du Strip sur le Las Vegas Speedway, un ovale construit en 1985 qui a ensuite été doté d'un circuit routier. Depuis 1996, il s'agit d'un super-périmètre de 1,5 mile, où couraient autrefois l'Indy Racing League puis la Champ Car/IndyCar, et où la NASCAR Cup est toujours présente aujourd'hui. Le pilote IRL Richie Hearn détient le record du tour de l'ovale depuis 1996 avec une moyenne de 352,75 km/h.

Et - c'est à peine croyable - parmi les détenteurs de records sur le circuit routier en configuration de 3,46 km, on trouve jusqu'à aujourd'hui pour la classe GT2 Karl Wendlinger, qui a bouclé le tour en 1:15,394 min en 1999 avec la Dodge Viper GTS-R.

Deuil de Dan Wheldon

Après IRL et Champ Car, qui ont ensuite fusionné pour devenir IndyCar, les courses de monoplaces sur ovale ont pris fin avec la course de 2011. C'est alors qu'une tragédie s'est produite le 16 octobre au 11e tour, avec un crash massif de 15 voitures. Le double champion d'Indy 500 et champion d'IndyCar 2005, Dan Wheldon, a succombé à ses graves blessures peu après l'accident. Le Britannique avait 33 ans. Lorsque son décès a été annoncé, les 19 pilotes restants ont effectué cinq lents tours d'honneur - les derniers de monoplaces de haut niveau sur le Las Vegas Speedway.

Mais personne n'y pensera ce week-end dans le big business de la course de Formule 1 la plus chère de tous les temps.

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12