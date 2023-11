Las Vegas: Percorso accidentato, pietre miliari e una tragedia

La Formula 1 è tornata nel "paradiso dei giocatori". Con i proprietari americani e il sostegno di una serie di film americani, la Formula 1 sembra essere diventata davvero di casa negli Stati Uniti: Tre gare, da Miami ad Austin a (il prossimo fine settimana) Las Vegas. Signori, fatevi sotto!

Las Vegas è stata in passato una destinazione per gli sport motoristici. Gli appassionati di Formula 1 di vecchia data ricorderanno il Gran Premio del parcheggio sulla pista del Caesar's Palace Hotel. Qui si sono svolte due gare, dopo le quali tutti ne hanno avuto abbastanza. Dove dal 1981 al 1982 hanno corso la Formula 1 e la serie di auto sportive CanAm, seguite dalla CART (ora IndyCar) e dalle auto da turismo TransAm fino al 1984, oggi sorgono il centro commerciale Caesar's e il Mirage Hotel.

Due campionati del mondo

Il Gran Premio del Caesar's Palace (percorso di 3,65 km), condizionato dalla pista sconnessa e dalla sabbia del deserto che spesso vi soffiava, decise il campionato del mondo in entrambe le occasioni: nel 1981 a favore del quinto classificato Nelson Piquet (Williams), che approfittò dei problemi tecnici del precedente leader Carlos Reutemann (Brabham) nel primo dei suoi tre titoli e vinse il mondiale per un punto con i due punti di Vegas. Il vincitore della gara fu il detronizzato difensore del titolo Alan Jones - fu la sua ultima vittoria in un GP.

Nel 1982, il duello per il titolo fu Keke Rosberg (Williams) contro John Watson (McLaren) e Didier Pironi, solo che il pilota della Ferrari era stato spettatore ferito dopo il grave incidente di Hockenheim. Il quinto posto è bastato a Rosberg per vincere il titolo (con una sola vittoria in questa stagione!), ma il secondo posto non è stato sufficiente per Watson. Michele Alboreto (Tyrrell) conquistò la sua prima delle cinque vittorie in Formula 1, mentre Mario Andretti (che era subentrato ancora una volta alla Ferrari) diede il suo addio alla Formula 1. Le gare CanAm di quegli anni videro un noto vincitore: Danny Sullivan.

La Formula 1 se ne andò, ma Andretti tornò - e vinse la gara della serie CART (Championship Auto Racing Teams) del 1983, che si svolgeva su un rettangolo arrotondato (le curve 1, 6 e 10 erano collegate da un lungo rettilineo). Nel 1984, il vincitore fu Tom Sneva, vincitore della Indy 500.

Il simpatico Mario

Ricordi personali della gara CART del 1983 e un'intervista a Mario Andretti un'ora prima della partenza nel "garage", un'enorme cupola d'aria per tutti i team. Andretti, all'epoca 43enne, rispose a tutto e in modo molto simpatico, compresa la mia domanda sul perché fosse così "facile" parlare con i piloti alle gare CART, mentre due anni prima, al suo ultimo GP d'Austria (come pilota Alfa Romeo), era così scontroso e irascibile? Andretti, in tutta franchezza: "Sapete com'era la macchina allora. E da noi (CART, ndr) ci sono multe per i piloti se non si comportano bene con gli sponsor o con i media". Un'esperienza che rimarrà a lungo nella memoria.

Ma tra gli anni '80 e oggi si correva anche nel deserto, più precisamente a 25 chilometri a nord-est della Strip, sulla Las Vegas Speedway, un ovale costruito nel 1985 e successivamente trasformato in circuito cittadino. Dal 1996 è un superspeedway di 1,5 miglia, dove correvano la Indy Racing League e poi la Champ Car/IndyCar e dove ancora oggi si corre la NASCAR Cup. Il pilota della IRL Richie Hearn detiene il record di giri su ovale dal 1996, con una velocità media di 352,75 km/h.

E - è difficile da credere - il detentore del record sul percorso stradale di 3,46 km è ancora Karl Wendlinger, che ha completato il giro in 1:15.394 minuti con la Dodge Viper GTS-R nel 1999.

Lutto per Dan Wheldon

Dopo la IRL e la Champ Car, che in seguito si sono fuse per formare la IndyCar, le gare monoposto su ovale sono terminate con la gara del 2011. La tragedia si è abbattuta il 16 ottobre all'11° giro con un incidente di massa che ha coinvolto 15 auto. Il due volte campione Indy 500 e campione IndyCar 2005 Dan Wheldon è deceduto per le gravi ferite riportate poco dopo l'incidente. Il britannico aveva 33 anni. Quando è stata annunciata la sua morte, i restanti 19 piloti hanno percorso cinque lenti giri d'onore - gli ultimi da monoposti di alto livello al Las Vegas Speedway.

Ma quasi nessuno ci penserà questo fine settimana, nel grande business della gara di Formula 1 più costosa di tutti i tempi.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12