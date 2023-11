Las Vegas: Percurso acidentado, marcos históricos e uma tragédia

Agora, a Fórmula 1 está de volta ao "paraíso dos jogadores". Com proprietários americanos e o apoio de uma série de filmes orientados para os americanos, a Fórmula 1 parece ter-se sentido verdadeiramente em casa nos EUA: Três corridas, de Miami a Austin e (no próximo fim de semana) Las Vegas. Cavalheiros, preparem-se para o jogo!

Las Vegas já foi um destino para os desportos motorizados no passado. Os fãs mais antigos da Fórmula 1 devem lembrar-se do Grande Prémio no parque de estacionamento do Caesar's Palace Hotel. Realizaram-se aqui duas corridas, após as quais toda a gente se fartou. No local onde a Fórmula 1 e a série de carros desportivos CanAm correram entre 1981 e 1982, seguidos pela CART (agora IndyCar) e pelos carros de turismo TransAm até 1984, estão agora o centro comercial Caesar's e o Hotel Mirage.

Duas decisões do campeonato do mundo

O Grande Prémio do Caesar's Palace (percurso de 3,65 km), afetado pelo traçado acidentado e pela areia do deserto que frequentemente soprava, decidiu o campeonato do mundo nas duas ocasiões: em 1981, a favor de Nelson Piquet (Williams), quinto classificado, que beneficiou dos problemas técnicos do anterior líder Carlos Reutemann (Brabham) no primeiro dos seus três títulos e conquistou o campeonato do mundo por um ponto com os dois pontos de Vegas. O vencedor da corrida foi o defensor do título destronado Alan Jones - foi a sua última vitória num GP.

Em 1982, o duelo pelo título foi Keke Rosberg (Williams) contra John Watson (McLaren) e Didier Pironi, só que o piloto da Ferrari tinha sido um espetador ferido desde o seu grave acidente em Hockenheim. O quinto lugar foi suficiente para Rosberg conquistar o título (com uma vitória esta época!), mas o segundo lugar não foi suficiente para Watson. Michele Alboreto (Tyrrell) obtém a sua primeira de cinco vitórias na Fórmula 1, Mario Andretti (que voltou a ser titular na Ferrari) faz a sua despedida da Fórmula 1. As corridas CanAm desses anos tiveram um vencedor bem conhecido: Danny Sullivan.

A Fórmula 1 foi embora, mas Andretti voltou - e venceu a corrida da série CART (Championship Auto Racing Teams) de 1983, que se realizou num retângulo arredondado (as curvas 1, 6 e 10 estavam ligadas por uma longa reta). Em 1984, o vencedor foi Tom Sneva, um vencedor da Indy 500.

O simpático Mário

Memórias pessoais da corrida CART de 1983 e uma entrevista com Mario Andretti uma hora antes da partida na "garagem", uma enorme cúpula de ar para todas as equipas. Andretti, na altura com 43 anos, respondeu a tudo e de uma forma muito simpática, incluindo a minha pergunta sobre o porquê de ser tão "fácil" falar com os pilotos nas corridas da CART, quando dois anos antes, no seu último GP da Áustria (como piloto da Alfa Romeo), estava tão rabugento e mal-humorado? Andretti, com toda a franqueza: "Sabes como era o carro na altura. E connosco (CART, note-se) há multas para os pilotos se não se comportarem corretamente com os patrocinadores ou com os media". Uma experiência que ficará na memória por muito tempo.

Mas também houve corridas no deserto entre os anos 80 e os dias de hoje, mais precisamente a 25 quilómetros a nordeste da Strip, no Las Vegas Speedway, uma oval construída em 1985 que mais tarde recebeu um circuito de rua. Desde 1996, é uma super pista de 1,5 milhas, onde corriam a Indy Racing League e depois a Champ Car/IndyCar e onde ainda hoje compete a NASCAR Cup. O piloto da IRL Richie Hearn detém o recorde de voltas à oval desde 1996, com uma velocidade média de 352,75 km/h.

E - é difícil de acreditar - o detentor do recorde na pista de estrada de 3,46 km continua a ser Karl Wendlinger, que completou a volta em 1:15,394 minutos no Dodge Viper GTS-R em 1999.

Luto por Dan Wheldon

Depois da IRL e da Champ Car, que mais tarde se fundiram para formar a IndyCar, as corridas monoposto na oval chegaram ao fim com a corrida de 2011. A tragédia aconteceu a 16 de outubro, na 11ª volta, com um grande acidente que envolveu 15 carros. O bicampeão da Indy 500 e campeão da IndyCar em 2005, Dan Wheldon, sucumbiu aos graves ferimentos sofridos pouco depois do acidente. O britânico tinha 33 anos de idade. Quando a sua morte foi anunciada, os restantes 19 pilotos deram cinco voltas lentas de honra - as últimas por monopostos de alto nível no Las Vegas Speedway.

Mas dificilmente alguém estará a pensar nisso este fim de semana, no grande negócio da corrida de Fórmula 1 mais cara de todos os tempos.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02 Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12