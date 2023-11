Nico Hülkenberg sans mise à jour à Austin : ce que dit Steiner

Les espoirs que l'ensemble de l'équipe Haas plaçait dans les nouvelles pièces pour la course d'Austin étaient grands. Tant les pilotes que le directeur de l'équipe, Günther Steiner, ont fait patienter leurs fans jusqu'au week-end de course sur le Circuit des Amériques, pour lequel l'équipe américaine avait concocté un package de mise à jour complet.

Mais ni au Texas, ni lors de la course suivante au Mexique ou au Brésil, les progrès tant attendus n'étaient visibles. Et Hülkenberg a sèchement constaté après le GP du Brésil, qu'il a terminé sans points comme lors des courses d'Austin et du Mexique : "La mise à jour n'est pas un pas en avant évident".

L'Allemand a donc décidé de partir à Las Vegas avec l'ancienne spécification de la voiture. Son coéquipier Kevin Magnussen a cependant les nouvelles pièces sur la voiture, comme l'explique Steiner : "La raison principale est que Nico avait le sentiment que l'ancienne spécification lui convenait mieux, et c'était l'inverse pour Kevin. Nous avons décidé de donner aux deux ce qu'ils voulaient".

"Il nous reste deux courses et nous n'avons rien à perdre, alors nous avons essayé de faire ce que nous pouvions faire. Nous pourrions discuter de la collecte de données, mais nous avons suffisamment de données, c'est une décision basée sur ce que chaque pilote préfère. Cela les place dans une position confortable, afin qu'ils soient aussi satisfaits que possible de la voiture qu'ils reçoivent", ajoute le Tyrolien du Sud.

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12