Nico Hülkenberg senza aggiornamento ad Austin: cosa dice Steiner

Le speranze che l'intero team Haas riponeva nei nuovi componenti per la gara di Austin erano alte. Sia i piloti che il boss della squadra Günther Steiner avevano rimandato i loro fan al weekend di gara sul Circuito delle Americhe, per il quale il team americano aveva messo a punto un pacchetto completo di aggiornamenti.

Ma né in Texas né nelle gare successive in Messico o in Brasile si sono visti i progressi tanto attesi. E Hülkenberg ha dichiarato seccamente dopo il GP del Brasile, che ha concluso senza punti, proprio come le gare di Austin e del Messico: "L'aggiornamento non è un chiaro passo avanti".

Per questo motivo il tedesco ha deciso di uscire con le vecchie specifiche della vettura a Las Vegas. Tuttavia, il suo compagno di squadra Kevin Magnussen ha le nuove parti della vettura, come spiega Steiner: "Il motivo principale è che Nico ha ritenuto che la vecchia specifica si adattasse meglio a lui, mentre per Kevin è stato il contrario. Abbiamo deciso di dare a entrambi ciò che vogliono".

"Abbiamo ancora due gare da disputare e nulla da perdere, quindi abbiamo cercato di fare il possibile. Potremmo discutere sulla raccolta dei dati, ma ne abbiamo a sufficienza, la decisione si basa su ciò che ogni pilota preferisce. Questo li mette in una posizione comoda, in modo che siano il più possibile soddisfatti della vettura che avranno", ha aggiunto l'altoatesino.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 dei 22 Gran Premi, inclusi 6 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12